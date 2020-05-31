【觸目驚心】3個月大流浪狗打架受傷見骨　獲好心義工救助留院治療慢慢康復

▲ 「歡喜」傷勢不斷惡化，傷口開始潰爛及布滿烏蠅蟲，令人心痛不已。

在社區過着流離失所生活的流浪動物們，因為沒有棲息地的關係，安全及健康狀況均得不到保障。約3個月大的流浪狗「歡喜」早前就因與其他狗狗打架，導致臉部受傷，惟傷勢不斷惡化，傷口開始潰爛及布滿烏蠅蟲，令人心痛不已。

據「NPV 流浪動物醫療基金」在facebook表示，「歡喜」過去因一直在本地一個貨櫃倉場附近流浪，所以貨櫃倉場的員工不時都會好心餵飼牠，讓牠可得溫飽，又希望牠可快樂生活，故把牠取名為「歡喜」。

不過，「歡喜」早前卻因為與其他狗狗打架而令臉上受傷，傷勢其後更不斷惡化，整個左眼部分開始潰爛及布滿烏蠅蟲，傷口面積並不斷擴大，令「歡喜」左額及左眼部分岀現了很大的破洞。

有動物義工發現後便帶同「歡喜」到NPV獸醫就診，診症時「歡喜」精神不佳，連掙扎的力氣也沒有。主診醫生當時即時替「歡喜」處理及清洗滲血的傷口，亦為牠安排了在住院部療傷。

雖然「歡喜」現在每天洗傷口時仍然會痛得不斷叫喊及發抖，但在住院時牠卻從不吵鬧，表現乖巧，每次看到食物都會開心地擺尾，並會自己乖乖地吃飯，目前「歡喜」亦需留醫接受治療。

「歡喜」的故事曝光後，不少網民紛紛為「歡喜」加油打氣，並踴躍捐款資助「歡喜」的醫療費用，希望牠可以早日康復。

【冷血虐狗】不滿半歲貴婦狗床上賴尿 元朗分租租客疑虐狗致死

【名種犬哀歌】狗隻淪賺錢繁殖機器 動物組織揭繁殖場恐怖真相︰請領養代替購買

【人間有情】執紙皮婆婆一個月內痛失丈夫愛犬 獸醫診所休息日為婆婆狗狗義診

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:熊詠思