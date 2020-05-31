  • 31°C
香港時間 : 2020531日 (日) 13:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【放題優惠】海邊BBQ放題任飲任食　6月生日之星免費放題優惠【附訂位連結】

精明消費 13:12 2020/05/31

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

6月生日之星的放題優惠。

踏入2020年的6月，疫情漸趨緩和，本地飲食業陸續推出抗疫優惠。TOPick精選了多間放題推出6月生日優惠，包括免費BBQ、免費放題等，「6月之星」可以過個快樂的生日。

1. 千賀水產の鮮鍋道場 - 觀塘店

位於觀塘廣場的「千賀水產の鮮鍋道場」，佔地1萬呎，容納350人，設有９間VIP房。該店推出香港人生日正日免費優惠，可任飲任食自助餐+火鍋，無限追加勁多款海鮮、豬牛羊雞等自助配料區，以及任食雪燕。

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場15樓B 

訂座電話：3188 9409 /WhatsApp：6193 5329

2. 屯門龍鼓灘海邊BBQ

屯門龍鼓灘海邊BBQ推出生日優惠，只需出示身分證、護照、或學生手冊，壽星可於生日當天或前7天內免燒烤入場費，任食各款BBQ食品。

此外，收費人數滿8位，贈送拉炮1支；收費人數滿12位，贈送拉炮1支及藍冰啤酒6罐；收費人數滿15位，贈送拉炮2支及藍冰啤酒6罐
， 店家提供1套氣球裝飾佈置、贈送生日咭1張、即影即有拍攝1次及生日歌曲點播1次。

地址：屯門龍鼓灘136地段

電話：5601 1002

3. Mr.Steak Buffet à la minute

位於銅鑼灣的 Mr.Steak Buffet à la minute，6月推出最新生日優惠，6人同行惠顧自助晚餐，只需1天前訂座，壽星可獲免費優惠。除此以外，6月更推全部時段7折優惠，更可以與生日優惠同時使用，同行親友都齊齊有折，惟6月20日及21日父親節不適用。

地址：銅鑼灣告士打道280 號世貿中心6 樓

電話：2881 5757

6月生日之星酒店自助餐優惠，請前往【下一頁】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳

 

著數優惠 自助餐 放題

最高瀏覽

【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】
16:04 2020/05/30
【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬　張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】
【患難見真情】紐西蘭蜜月自駕遊遇嚴重車禍　妻昏迷後終身殘疾丈夫不離不棄照顧
17:19 2020/05/29
【患難見真情】紐西蘭蜜月自駕遊遇嚴重車禍　妻昏迷後終身殘疾丈夫不離不棄照顧
【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位
20:39 2020/05/29
【明星買樓】由勵德邨到物業投資高手　李麗珍985萬購大埔天鑽頂層單位