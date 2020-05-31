【放題優惠】海邊BBQ放題任飲任食　6月生日之星免費放題優惠【附訂位連結】

▲ 6月生日之星的放題優惠。

踏入2020年的6月，疫情漸趨緩和，本地飲食業陸續推出抗疫優惠。TOPick精選了多間放題推出6月生日優惠，包括免費BBQ、免費放題等，「6月之星」可以過個快樂的生日。

1. 千賀水產の鮮鍋道場 - 觀塘店

位於觀塘廣場的「千賀水產の鮮鍋道場」，佔地1萬呎，容納350人，設有９間VIP房。該店推出香港人生日正日免費優惠，可任飲任食自助餐+火鍋，無限追加勁多款海鮮、豬牛羊雞等自助配料區，以及任食雪燕。

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場15樓B

訂座電話：3188 9409 /WhatsApp：6193 5329

2. 屯門龍鼓灘海邊BBQ

屯門龍鼓灘海邊BBQ推出生日優惠，只需出示身分證、護照、或學生手冊，壽星可於生日當天或前7天內免燒烤入場費，任食各款BBQ食品。

此外，收費人數滿8位，贈送拉炮1支；收費人數滿12位，贈送拉炮1支及藍冰啤酒6罐；收費人數滿15位，贈送拉炮2支及藍冰啤酒6罐

， 店家提供1套氣球裝飾佈置、贈送生日咭1張、即影即有拍攝1次及生日歌曲點播1次。

地址：屯門龍鼓灘136地段

電話：5601 1002

3. Mr.Steak Buffet à la minute

位於銅鑼灣的 Mr.Steak Buffet à la minute，6月推出最新生日優惠，6人同行惠顧自助晚餐，只需1天前訂座，壽星可獲免費優惠。除此以外，6月更推全部時段7折優惠，更可以與生日優惠同時使用，同行親友都齊齊有折，惟6月20日及21日父親節不適用。

地址：銅鑼灣告士打道280 號世貿中心6 樓

電話：2881 5757

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責任編輯：王明芳