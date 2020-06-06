【專訪空手道運動員曾綺婷】患白蝕症從小受歧視　染疫後飽受指摘：希望大家尊重康復者

▲ 曾綺婷指相信不少人不了解今次病症，希望大家可以尊重康復者。

自小患有白蝕症的香港空手道運動員曾綺婷，今年初外地集訓期間不幸染上新冠肺炎，康復後卻遭人指摘她到體院飯堂用膳的行為自私。她坦言，當時感到非常痛心和難過，不過她笑言年幼屢被人歧視的經歷，懂得拋開世俗歧視目光，希望大家可以尊重康復者、相信本港醫療系統，「我哋用咗好多時間去醫，康復後其實都係正常人一個，唔好用奇異目光對我哋」。

▲ 曾綺婷5歲跟哥哥學打空手道。（陳永康攝）

自小喜歡陽光、喜愛戶外活動的曾綺婷，2歲那年某日到沙灘玩樂，數日後背後突然出現一小塊的白色斑塊，但一直不能消散。起初很多醫生以為是汗斑，但後來有一名醫生指出是白蝕症，是不會消散，亦會隨著時間擴散至身體不同部位。她坦言，這個皮膚病令她長期感到很自卑，擔心被人看到，

我6歲跟哥哥學打空手道，但每次練習都要赤腳，當時白蝕已蔓延至腳腕，成日擔心別人奇異的目光，成日想找方法掩蓋。

她記得有一次乘坐地鐵，當時身上的白蝕已擴散至腳底，自己穿着涼鞋，對面總有人看實她的雙腳，令她很自然會縮起，之後亦多穿波鞋；亦曾聽過一些很難聽的說話，

有人直接問過我係咪會傳染，我覺得完全沒有想過我的看法，只是想會不會傳染，我然後跟他說不會傳染，如果害怕的話，可以走遠一些。

面對外界不少奇異的目光，曾綺婷只要感到不開心，就會與父母傾訴，而家人的鼓勵也令她走困境，

你不用理其他人，你身上的白蝕是一幅獨一無二的地圖，你只是住在某一個地方，無人擁有。

自此，曾綺婷亦不再理會別人的目光，會根據自己的喜好穿著短衫、短褲，雖然白蝕已擴散至全身，但不會被這個皮膚病束縛，

我依然成日去曬太陽，照做自己想做的事，最重要身邊的人都接受，不會再理會其他的感受。

▲ 曾綺婷康復曾經受到別人排斥，她希望大家可以尊重康復者、相信本港醫療系統。（陳永康攝）

不幸地，今年感染新冠肺炎卻令曾綺婷重拾被歧視的感覺，在4月底，即在她康復一個多星期，有人於網上討論區發文，批評曾綺婷到體院飯堂用膳的行為「自私」。她坦言，當時感到非常痛心和難過，

我當時很不開心，好難受，但無可否認當時很多「復陽」個案發生，令香港突然緊張起來，明白他們的擔憂，但當下覺得我只是一個不幸的人。

她嘆言，如果以前不是有同樣的經歷，整個人都會受到很大的打擊，身邊亦有朋友康復後都曾擔心上班，影響其他人的言論。曾綺婷認為，當中存在不少誤會，不少人不了解今次病症，希望大家可以尊重康復者、相信本港醫療系統，

我哋用咗好多時間去醫，康復後其實都係正常人一個，唔好用奇異目光對我哋。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙