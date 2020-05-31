【愈演愈烈】美國示威演變成暴力衝突　洛杉磯等25個城市宵禁逾1400人被捕

▲ 非裔男子佛洛伊德（George Floyd）早前被白人警察壓頸窒息而死，事件震驚各界，全美各地繼而爆發反警示威。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd），早前被白人警察壓頸窒息而死，事件震驚各界，全美各地繼而爆發反警示威，部分演變成騷亂，洛杉磯、費城等25座城市宣布宵禁，華盛頓特區及7個州更要求國民警衞軍協助執法。

家屬批官方屍檢「胡說八道」

據美媒《CNN》報道，非裔男子佛洛伊德上周一（25日）遭白人警察用膝蓋壓制頸部，最終不幸死亡。佛洛伊德的官方驗屍報告近日亦已出爐，死因指向心臟病加上「體內可能含有毒物」，非窒息而死，但家屬聲稱官方驗屍報告提到佛洛伊德的健康狀況根本是「胡說八道」。

而事件亦引發全美怒火，美國國內多地爆發示威浪潮，部份示威更演變成騷亂。而事件源頭明尼蘇達州明尼亞波里斯市更有不法份子乘機搶掠商店及縱火，洛杉磯、亞特蘭大、邁阿密、芝加哥與費城等25個大城市實施宵禁令，時間從當地周六晚間至周日清晨或周一清晨不等。

特朗普：以「最兇惡的狗」與「最兇狠的武器」應對

過百名示威者早前曾在白宮旁邊的公園示威，美國總統特朗普批評示威者進行有組織的示威，警告若果有人越過白宮的圍欄，會以「最兇惡的狗」與「最兇狠的武器」應對。

目前，明尼亞波里斯市已有2500名國民警衞軍進駐，喬治亞州、俄亥俄州、科羅拉多州、威斯康辛州、肯塔基州、猶他州及華盛頓特區已啟動或要求國民警衞軍到當地協助執法。目前，至少已有1400人被捕，另有2人在示威中槍身亡。

佛洛伊德上周一(25日)在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市被4名白人警察攔下並上銬，他當時趴在地上，並無武裝，一名警察卻用膝蓋壓制他的後頸超過8分鐘，佛洛伊德最終斷氣。其中一名已被革職的涉事白人警員於29日被捕，控以謀殺及過失殺人罪。不過，警方對待非裔美國人的方式，繼而在全美各地點燃怒火。

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責任編輯:王俊賢