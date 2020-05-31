房協收回彩頤居餐廳舖位擬自行營運　膳心小館質疑屬政治打壓

▲ 牛頭角膳心小館料於今年11月30日或之前，需結束營業。（資料圖片）

房協轄下「長者安居樂」項目之一、牛頭角彩頤居，住宅大廈附設中菜餐廳，為住客、院舍長者，以及會所會員提供膳食服務，但近日房協與餐廳雙方有爭議。租用現址舖位的「膳心小館」稱，房協今年11月30日決定收回舖位，質疑有關做法是破壞「黃色經濟圈」及政治打壓。房協指有關決定，是基於住戶意見，收回舖位並自行營運餐廳，可回應居民期望。

「膳心小館」負責人於fb發文，指日前接獲房協書面通知稱，11月底將收回舖位，房協日後將自行營運。負責人認為，有關決定將令50多名員工失業；也會影響該店提供的派飯服務，清貧長者將受影響。

負責人又質疑，有人或千方百計破壞黃色經濟圈，以至政治打壓；他們會於未來半年，跟房協處理分歧。

房協：回應居民訴求 無其他考慮

房協回應事件，發言人稱彩頤居內的餐廳，一向以外判形式營運，「膳心小館」合約期是3年，由2017年12月1日至今年11月30日。

房協稱，一向定期與彩頤居居民協會舉行會議。居民代表一直就「膳心小館」的服務表現反映意見，並強烈希望由房協自行營運餐飲服務，認為可更合乎他們期望。房協續稱，有關決定是基於住戶意見，以及考慮長遠營運效益，並無其他考慮因素，相信自行營運能為長者住戶及院友，提供更適切服務。

房協決定由12月1日開始，自行營運彩頤居餐飲服務。在未來6個月，房協期望與「膳心小館」保持良好合作，確保服務順利過渡。

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責任編輯：吳卓峰