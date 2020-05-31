政府將安排兩班航班接載駐尼泊爾滯留港人回港　預料可接載330名乘客

▲ 政府將安排兩班航班接載駐尼泊爾滯留港人回港。（資料圖片）

政府發言人今日（31日）表示，為協助滯留尼泊爾的香港居民離開當地，政府已協調尼泊爾駐港總領事館及當地航空公司安排兩班特別航班接載香港居民回港。兩班特別航班暫定於6月1日由加德滿都出發飛回香港，預兩班航班共接載約330名乘客回港。

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發言人指從尼泊爾返港的乘客在抵港後會前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制2019冠狀病毒病測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會乘坐專車前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。



截至5月30日，入境處累計接獲約1,300名滯留尼泊爾的香港居民有關返港行程的求助。現時身處尼泊爾的求助人大部分集中於尼泊爾中部的巴格馬蒂省及甘達基省。政府會繼續與尼泊爾駐港總領事館和相關航空公司協調，安排其他特別航班協助仍在當地的香港居民分批有序返港。

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責任編輯：郭家穎