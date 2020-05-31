【水果之王】榴槤含豐富維生素C膳食纖維　大馬研究：榴槤能提升性功能減低不孕率

▲ 註冊中醫師劉芷寧曾受訪表示，榴槤具有溫補氣血、健脾益胃等功效。

水果之王榴槤是許多人的摯愛，但榴槤營養價值你又知多少？一瓣重約234克的榴槤，熱量高達357千卡，相等於約1.5碗白飯，減肥人士需要慎吃。但除了高熱量外，榴槤原來也有不少鮮為人知的營養功效。

幫助消化排解便秘

據美國農業部數據顯示，一瓣榴槤的膳食纖維達9.23克，以人體一天攝取25克纖維計算，相等於一天攝取量的36%。豐富的膳食纖維有助消化系統分泌，增進腸胃蠕動，避免便秘、腹瀉等問題發生。

減慢衰老防癌

榴槤含豐富維生素C，能清除體內的自由基，令皮膚保持濕潤，從而減慢衰老、脫髮、老人斑等症狀。此外，榴槤中的維他命B群，可預防癌細胞形成，增強免疫系統。

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提升性功能

馬來西亞賽城醫藥大學學院（Cyberjaya University College of Medical Sciences）研究指出，榴槤能提升人的性功能，並能提高精子活躍度及雌激素含量，減低不孕機率。

健脾益胃

註冊中醫師劉芷寧曾受訪表示，榴槤具有溫補氣血、健脾益胃等功效，尤其適合體質虛寒人士食用。而榴槤被稱為「水果之王」，甚具大補功效，可補腎壯陽、健脾補氣、活血驅寒，適合病後體弱以及產後婦女食用。

但劉醫師同時表示，榴槤性質溫熱，不宜多吃。體質燥熱人士多吃，會有牙齦腫痛、流鼻血、噁心嘔吐等症狀。體質陰虛者食太多則會令體質過於燥熱，導致咽乾喉痛、流鼻血等不良反應，因此建議榴槤每日只食2小粒。

果柄及釘夠硬代表新鮮

至於如何揀選靚榴槤，馬來西亞馬六甲Lim Poh Wah榴槤園檔主阿Ling就曾受訪表示，各榴槤品種不一，大致來說可跟從以下準則︰

1. 要揀連果柄，及釘夠硬的，那代表新鮮。

2. 聞一聞香氣，香味愈濃代表愈成熟。

3. 第二可搖一搖，有聲的話代表較乾身，沒聲的較濕而Creamy

4. 第三不要挑榴槤「屁股裂開」的，因為接觸空氣後會很快變壞。

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責任編輯：羅嘉欣