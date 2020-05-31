【好人好事】17年前見證血癌叔叔骨髓移植後重生　暖男不懼疫情捐出骨髓拯救陌生人

▲ 捐出自己的骨髓去救其他人，是小羽一直以來的願望。

救人一命，意義無限！今年34歲、在台灣新北市居住的小羽，17年前見證叔叔罹患血癌與接受骨髓移植重生的過程，他當年參與醫院的骨髓驗血建檔活動，希望自己有朝一日也可成為捐贈者，救人一命。但沒想到這一等就17年，直至近日才有患者與他的骨髓相配合。

小羽成患者最後生機

綜合台媒報道，醫院骨髓關懷小組早前在為一名年輕血癌患者配對時，發現患者與小羽的骨髓相配合。不過由於當時正值新冠肺炎疫情，院方亦擔心小羽會拒絕，但小羽當時得知自己是患者的最後希望時，便毫不猶豫地答應接受複檢並順利完成捐贈。

事實上，當時其實還有另一個年輕人的骨髓與患者相配合，不過由於對方突然身體不適，經治理後仍未恢復，故小羽當時可算是患者的最後生機。

我是他唯一活下去的希望！

據小羽分享，原來他曾在1998年時經歷過叔叔罹患血癌一事，當時叔叔白血球數異常高達3萬多個，屬於慢性骨髓白血病，並在兩年後轉成急性骨髓性白血病患者，需做骨髓移植手術。所幸經過多次的比對，獲得好心人士捐贈周邊血幹細胞且移植成功。

血癌初期症狀包括食慾減退、疲倦

因此小羽受到影響，早在還不滿20歲時就已經參與醫院的骨髓驗血建檔活動，加上自己在大學主修醫務管理時曾上過認識大體老師的課程，父親是藥師，母親是醫院義工的緣故，讓小羽對生死的豁達與助人的觀念深植心中，捐髓救人且無損己身，最終讓他在17年後一償救人心願。

據台灣的大林慈濟醫院血液腫瘤科醫生洪崇霖指出，血癌又稱為白血病，源自於骨髓內白血球的不正常增生，可分為急性、慢性白血病；初期症狀包括食慾減退、疲倦、出血瘀斑等症狀。

洪崇霖表示，治療的選擇上除了傳統的化學治療，也有標靶藥物可提供良好的效果。對於部分的病人，造血幹細胞移植仍然極為重要，甚至是唯一的治癒機會。造血幹細胞捐贈的兩種方式，包含骨髓抽取和周邊血幹細胞採集。

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責任編輯:李迦善