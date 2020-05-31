【港區國安法】譚惠珠︰會否「以言入罪」可參考國際做法

▲ 譚惠珠認為，一個人是否被定罪，要視乎事發的前文後理、意圖、是否涉及組織等（資料圖片）

基本法委員會副主任譚惠珠今日接受電視訪問時，被問及「港區國安法」立法後會否出現「以言入罪」的情況，譚惠珠表示，可參考國際做法，甚至是當年《基本法》23條草案。

譚惠珠表示，內地有反間諜法、網絡安全法等，如果中央有心照搬內地法律到香港，「港區國安法」便不會只限於分裂國家、顛覆國家政權、外力干預和恐怖主義活動四項罪行。

被問及唱反修例歌曲、出席六四集會叫「結束一黨專政」口號等，會否被視為違反「港區國安法」，譚惠珠說，自己不知道法律條文會如何撰寫，但認為不要經常用一句說話詢問是否違法。她續稱，一個人是否被定罪，要視乎事發的前文後理、意圖、是否涉及組織，有否足夠證據，並非所有人被捕後都能成功定罪。

至於市民日後參與遊行時，若有人高舉「港獨」旗幟，其他參與遊行的人會否因此被視為違反國家安全，她則指，若市民參與活動時發現活動變質應離開，在被問話時，亦可再作解釋。

至於路透社早前引述消息報道，指「港區國安法」將禁止香港的外籍法官處理國家安全案件，譚惠珠說，不知道消息從何而來，自己沒有聽過有關講法。

譚惠珠指出，國家安全是中央的事，若中央日後在本港設立「國安機構」，有關人員亦要遵守香港法律，與香港方面分工合作，強調只要相關人員執行的是香港法律就可以。

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責任編輯：林曉君