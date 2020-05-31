【遛娃神器】媽媽用兒童安全繩帶女外出　女童被扯上升降機懸空掛在升降機門

▲ 兒童安全繩存在安全隱患。

育兒界近年盛行被稱為「遛娃神器」的兒童安全繩，使用時繩索一端綁在大人手上，另一端鎖在兒童的手上，外出時防止小童走失。湖北一名2歲女童，卻因手腕繫上安全牽引繩被升降機門夾住，隨著升降機啟動被繩子吊起，懸空掛在電梯門上近2分鐘，女童嚇得高聲大哭，升降機自動啟動了急停裝置，家人向物業管理公司求助，女童被順利救出。

綜合内地傳媒報道，事發5月28日，湖北黃石大冶一名媽媽，用兒童安全繩帶2歲女童外出，結果乘坐升降機時，差點釀成意外。從升降機的閉路電視畫面可見，女童自己衝入升降機，其媽媽未來得及進入升降機，升降機已經關上門。

恐怖一刻發生了，由於兒童安全繩，繩索一端綁在女童的媽媽手上，另一端鎖在女童的手腕上，升降機估計沒有自動感應器，如常向上運行。女童手腕上的牽引繩被升降機門緊緊夾住，隨著升降機向上運行，繩子被吊起，女童順勢被扯離開地面，懸空掛在電梯門上近2分鐘。升降機自動啟動了急停裝置，家人向物業管理公司求助，女童被順利救出。

相關意外並非首次發生，去年7月25日，廣西一名嗎媽媽用兒童安全繩帶孩子乘坐地鐵，眼看車門即將關閉，該名媽媽用安全繩帶著孩子想衝入車廂，結果只有媽媽登上了列車，孩子卻被關在門外。由於母女倆的手被遛娃神器牽著，女童只能緊緊地貼著屏蔽門，動彈不得，好在地鐵工作人員趕來救援。

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責任編輯：王明芳