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【明星物業】梁朝偉夫婦共擁逾9億元物業　劉嘉玲：30幾年前就睇到梁朝偉是潛力股

娛樂 16:22 2020/05/31

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

梁朝偉和劉嘉玲不只在演藝工作有亮麗成績，在物業投資上亦戰績彪炳。

梁朝偉和劉嘉玲素來喜歡投資物業，早在90年代已各自投資住宅及店舖物業，而且戰績彪炳。現時梁朝偉夫婦在香港最少合有10個物業，總市值約9億2000萬元。早前，因為梁朝偉在土瓜灣擁有的新柳街2A號擁舖位，遇到財團收購附近物業而被申請強制拍賣，料蝕錢離場。由此，令人留意梁朝偉夫婦的物業。

有指，因為偉仔睇好沙中綫的發展，於是在土瓜灣掃貨，於區內擁有3間地舖，包括北帝街61號、高山道榮林大廈地舖，以及新柳街2A號地舖，購入時分別涉資2,560萬港元、770萬港元及1,500萬港元。

新柳街地舖因為所在舊樓被財團向土地審裁處申請強拍，店舖估值839萬港元，故此申請獲批，偉仔要蝕661萬港元離場。不過他可再聘測量師重新估值後提出上訴，所以梁朝偉最後可能不用大幅蝕讓。

劉嘉玲住半山大宅，好客的她不時在家中宴請朋友。

偉仔嘉玲投資屢有斬獲

雖然今次損手，但其實偉仔是投資高手，過往物業投資屢有斬獲，比如他曾於2008年以2,880萬港元購入威靈頓街一個地舖，4年後以7,950萬元賣出，轉手即賺5,070萬元。在2011年，他把手上6個持有3年的黃竹坑商業單位賣出，轉手賺約2200萬。

至於梁朝偉太太嘉玲姐也是投資高手，比如上月底，她把持有的西半山蔚然高層的1,301平方呎單位以4,400萬元易手，賺近500萬元，十分有眼光。

嘉玲姐在去年底出席公開場合時，談及理財心得時曾稱，偉仔投資物業的眼光比她更好：「他出手快過我又準確過我，在市場上賺的錢都多過我。」並半開玩續指：「如果投資生意好似投資一個伴侶般，其實我都幾合格，我30幾年前就睇到梁朝偉是潛力股。」

淺水灣海峰園。（經濟日報圖片）

梁朝偉物業 市值（約）
山頂和福道獨立屋 3億5000萬元
黃竹坑W50兩個高層 1億元
淺水灣海峰園中層 6500萬元
土瓜灣北帝街東裕大廈地舖  
3000萬元
土瓜灣新柳街榮霖大廈地舖 1000萬元
土瓜灣新柳街2A號 839萬

半山海道May Tower。（經濟日報圖片）

劉嘉玲物業 市值（約）
半山梅道May Tower高層 9800萬元
香港仔深灣9號1座中層 6500萬元
灣仔慶雲街11號全棟 1億5000萬元
香港仔深灣9號8座高層 4000萬元

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撰文 : TOPick柴犬出動

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