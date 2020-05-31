【新冠肺炎】現時仍有2名病人危殆　至今已有1037位病人康復出院

▲ 何婉霞指至今已有1037位病人康復出院。（林宇翔攝）

本港疫情有緩和，本港今日（31日）新增2宗確診個案，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日交代有關情況。

何婉霞指，截至今日中午12時，過去24小時醫管局向衞生署呈報12宗懷疑個案，現時共有58位病人正在留院接受隔離治療。過去24小時醫管局向衞生署呈共2位病人出院，第1051號病人亦於今日出院，至今已有1037位病人康復出院。

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現時共有44位病人正在留院接受隔離治療；至今共有1024名確診病人康復出院。現時共有25名確診病人分別於9間醫院留醫，其中2人情況危殆，為第595及1084號個案，其餘42人情況穩定。目前公立醫院負壓病床數目為1,219張，使用量為42%；負壓病房數目為659間，使用量為51%。

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記者：郭家穎