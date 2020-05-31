【新冠肺炎】女患者病毒量高　威院3醫護未穿全套保護裝備協助救援　被列為緊密接觸者隔離14天

▲ 何婉霞提醒醫護不要鬆懈。（林宇翔攝）

本港今日（31日）新增2宗確診個案，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，新確診的第1084女病人因到急症室時含氧量低，當時神智不清，情況已危急，需要高濃度氧氣，X光片兩邊肺花，病毒量高，需要使用呼吸機維生。

不過，醫管局追查發現共有12位醫護人員於急症室時接觸過患者，而其中3位醫護在協助患者抽血及心電圖時，未有穿上全套保護裝備，三人亦有戴上外科口罩。由於患者的病毒量的載量高，醫管局將一位醫生、一位護士及一位病人助理會被列為緊密接觸者，三人需要進行隔離14天。

另外，所有關醫護將進行14日醫學監測，會持續量體溫及進行深喉唾液的檢測。何婉霞提醒醫護不要鬆懈，在進行高風險醫療程序之前需要穿著全套保護裝備才接觸病人。

治療方面，瑞德西韋的試用期本來只到5月29日，惟醫管局已特別向藥廠申請為第1084號女病人使用瑞德西韋，亦已為其用藥。

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記者：郭家穎