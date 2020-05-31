【新冠肺炎】女患者於葵涌嘉里物流温控貨倉工作　兩名同事病毒檢測呈弱陽性

▲ 女同事兩名同事病毒檢測呈弱陽性。

本港新冠肺炎今日新增2宗個案中，2宗均屬本地感染，兩名患者是夫婦關係，居於沙田瀝源邨的夫婦，沒有外遊紀錄。其中女患者在貨倉工作，兩名同事病毒檢測呈弱陽性。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，第1084宗是一名34歲女病人，她於葵涌一間嘉里物流温控貨倉上班，主要負責於外海來港的包裝食品貼標籤，而丈夫的姐姐同樣在該處工作，昨晚知道該患者初步陽性結果後，她丈夫亦報稱5月26日有流鼻水，5月28日有咳，5月30日亦看過私家醫生，發現有少許發燒，隨即安排他送往威爾斯醫院，其後確診。

中心其後聯絡該工廠的工作人員，發現女患者的2名女同事在4月尾曾出現不適，均居於葵聯邨聯悅樓，她們昨晚沒有不適，亦安排她們送院，病毒檢測出現弱陽性, 有待衞生署再檢驗，根據初步病徵，相信是相關個案。

張竹君相信，第1084宗的感染源頭仍在調查當中，但在貨倉找到她兩名同事出現弱陽性，該處出現小型爆發應有一個傳播鏈。中心今日亦到該工廠視察，會安排她另外25名同事到檢疫中心隔離，亦檢取環境樣本化驗。

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記者：陳子謙