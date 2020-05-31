【新冠肺炎】感染個案居於祿泉樓　居民憂心大廈加強消毒

▲ 是日感染個案居於祿泉樓，大廈加強消毒清潔。（曾秋文擾）

本港至今已連續16天本地零感染，但今日（31日）新增2宗本地感染個案中。兩名患者是一對居於沙田瀝源邨祿泉樓的夫婦，沒有外遊紀錄。

今日下午所見，衞生防護中心正派員到祿泉樓檢查，亦見全幅防護裝備的清潔人員加強清潔電梯大堂。另外，下午約4時45分，一輛救護車到祿泉樓附近接走一名祿泉樓居民。

街坊余先生得悉今次確診夫婦沒有外遊紀錄後，表示擔心疫情，但作為市民可做的有限，只能加強洗手次數及常戴口罩。他又認為正值夏天，街上不配戴口罩的人多了，或會導致再有確診個案出現。

而街坊徐小姐住祿泉樓10多年，對今次再有確診個案感到擔心，認為社區之中已有隱形傳播鏈。她又指，最近街上多了人不戴口罩、大廈環境一般、升降機按鈕保護層破爛均令人擔心，自己和家人會加強衞生及勤洗手。

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記者：曾秋文