【新冠肺炎】34歲女患者曾3次向私家醫生求醫　張竹君籲私家醫生應提高警覺

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日（31日）新增2宗本地感染個案中，是一對居於沙田瀝源邨的夫婦，其中女患者確診前曾於5月25、26和28日看過3次私家醫生。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名私家醫生以為該女患者是出現上呼吸道病徵，加上沒有外遊紀錄，容易忽略她可能是新冠肺炎患者，所以沒有為她留下樣本。

【新冠肺炎】沙田瀝源邨無外遊夫婦確診 本地連續16天零感染斷纜

她又指，新冠肺炎病毒病徵比較輕微，提醒私家醫生提高警覺，如果病人出現傷風、咳等，應為病人留低樣本，及早發現患者；市民亦要小心，如果有不舒服，可以主動提醒醫生留低樣本化驗。

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記者：陳子謙