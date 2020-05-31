【生態災難】港人内地妻子「小紅書」發攻略文　 教人到芝麻灣捉海星挖貝殼

▲ 一名港人內地妻子近日在「小紅書」上，分享自己在香港芝麻灣檢海星、海參的經歷。

愛護大自然人人有責，本港有網民在近日「小紅書」上，發現一名嫁到香港的内地女子，分享自己在香港芝麻灣檢海星、海參的經歷，更在文中羅列所需工具及交通攻略，教人如何挖掘海洋生物，被網友留言批評是破壞生態自然。

該名港人內地妻子今日下午（31日）在「小紅書」上，分享在芝麻灣發現巨型海參的經歷，並配有大量的圖文。該名女子表示自己當時與丈夫同行，等待退潮後檢貝殼，同時收獲不少海洋生物。從她分享的系列照片中，可見有滿滿數桶海星、蠔類、貝殼，以及一隻八爪魚，圖片中又見她以箝子夾起一個巨型黑色物體，詢問網友是否海參：

最意外的是兩條巴掌大的海蔘（參），其實是我不知道是不是海蔘（參）？也不知道有沒有毒？反正我是嚇到了，最後我們還是放回海裡了。

這名婦人形容「今日收獲豐富」，更詢問網友是否可以進食。帖文更詳細列出前往芝麻灣的交通方式、挖掘海洋生物所需工具，相關貼文卻引起網民批評，有人斥責她的行徑是破壞生態自然，並指出海星是不能拿走的。該名婦人在回應網民質疑時，一度指海星是朋友的。

根據該名婦人在小紅書上的自述，自己是英德人，25歲時遇上了香港人丈夫並嫁來香港，但她暫時未取得香港身分證，今年4月25日到灣仔入境處以照顧丈夫及女兒為由，申請在港延期居留。

海星離開水面難呼吸

據本港生態教育及資源中心早前接受TOPick訪問時表示，不建議市民在海灘遊玩時拿起海星拍照，因海星離開水面，腮失去水份便難以呼吸。而且海星移離原生地方亦失去保護色作用，容易被雀鳥捕食。

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此外，據郊野公園條例26條(1e)指：

禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情；

郊野公園條例26條(3)

根據本條訂立的規例可規定，凡違反或觸犯該等規例即屬犯罪，可處不超過$5,000的罰款及為期不超過1年的監禁，如該罪行屬持續的罪行，則除就該罪行而施加的刑罰外，可另處每日不超過$100的罰款。

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責任編輯：王俊賢