【新冠肺炎】許樹昌：市民醫生對病毒出現鬆懈　社區不安全料限聚令等措施須延長

▲ 政府專家顧問許樹昌認為，今次事件反映社會對病毒出現鬆懈。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，已連續16天本地零感染，不過今日新增2宗個案中，2宗均屬本地感染，他們是一對居於沙田瀝源邨的夫婦，沒有外遊紀錄。政府專家顧問、中大教授許樹昌認為，市民要接受本港久不久出現這類零星個案，因為今次是全新病毒，不排除有個案入境後完成14天家居檢疫後仍傳播病毒，所以有可能出現零星本地個案。

【新冠肺炎】沙田瀝源邨無外遊夫婦確診 本地連續16天零感染斷纜

對於女病人看過3次私家醫生後仍沒有留下樣本化驗，中大呼吸系統科講座教授許樹昌引述其他私家醫生指，有病人認為沒有本地個案所以不願留樣本，加上今次醫護人員接觸患者時，未有配戴N95口罩，只戴上普通外科口罩，反映社會對病毒出現鬆懈。

他又指，今次新型冠狀病毒仍在全球十分活躍，目前仍未有疫苗出現，若市民出現持續性呼吸道徵狀，應盡快到政府指定普通科門診求醫和留樣本，及早確診除對病人有好處，抗病毒藥物效果更佳，亦可防止病人把病毒傳染開去。

【新冠肺炎】女患者病毒量高 威院3醫護未穿全套保護裝備協助救援 被列為緊密接觸者隔離14天

對於今次34歲女病人短時間內情況急轉直下，許樹昌強調，今次的病毒無人有一個免疫抗體，有人接觸感染病毒量高，病情亦都可以很嚴重，與年紀無關，只是能說長期病患者、年紀大的患者病情容易變得嚴重，「但唔等於中年人唔會有事」。

許樹昌擔心，該名女患者的2名同事在4月尾病發，至今已相隔一個月，不排除女患者與她們之間出現一代感染，女患者有可能已經是第三代感染。他認為，今次再出現社區群組，又找不到感染源頭，反映社區不安全，相信限聚令等社交距離措施要延長。至於病毒會否經由英國輸入香港的食品傳入香港，他認為病毒難以生存這麼長時間，可能性較低。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙