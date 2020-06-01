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【飛虎之雷霆極戰劇透】第12集劇情預告　皓月男友離奇墮樓危機逐漸逼近

娛樂 10:02 2020/06/01

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯參演，第11集講到「唐永飛臥底案」轟動全城，朱議員乘機煽動群眾向警方作出嚴厲抗議，A Team之秘出現曝光危機。

第12集（2/6）

A Team軍心動盪，在國棟促使下眾人坦誠相對，表明心跡，最終重拾鬥志，繼續堅持追查幕後老闆的真正身份。

情報組對溫海進行全天候監控，機緣巧合下，浩然、溫海正面交鋒，兩名情報頭子互有攻守，惟歐陽正依然成功隱藏在黑暗之中。

文龍為永飛之事黯然神傷，逸敏無私相伴，始能重拾微笑；嘉楠對永飛有所卻步，家成特意來訪醫院，承諾必助永飛重返警隊，卻遭到冷言相向，皆因永飛已不能再信任何人。

國棟被母親催婚，無奈向浩然借來女兒潔潔，活潑可人的小女孩盡得棟母歡心，皓月與親密男伴恰巧出現，眼見依人墮入愛河，國棟若有所失。

與此同時，皓月的平靜生活出現巨大波動，同居男友突然在眼前離奇墮樓，危機逐漸逼近。

《飛虎之雷霆極戰》第11集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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