VTC師生研「虛擬助教」全天候答問題　逾20間大學教師採用

▲ 「虛擬助教Miss Ma」以擴增實境（AR）及3D動畫技術設計，有助增加互動性。（受訪者提供）

2名初中輟學後到職訓局（VTC）轄下院校進修學生，自家研發出「雲端智能虛擬助教系統」，可利用雲端及人工智能（AI）技術分析教材內容，讓「虛擬助教Miss Ma」全天候自動解答學生提問，有助疫情下推動網上教學，同時減輕教師負擔。

系統曾在亞馬遜世界賽事得獎，支援多國語言，今年3月改良後推出至今，已獲20多間海外大學教師採用。

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參與研發系統的2名學生，均是自小喜歡打機而對資訊科技產生濃厚興趣，但自覺不適合傳統教學，初中輟學後即修讀VTC轄下青年學院職專文憑（資訊科技）課程。

身為師兄、現年22歲的伍善正，其後升讀香港專業教育學院（IVE）雲端系統及數據中心管理高級文憑課程，去年畢業後到跨國雲端運算服務公司亞馬遜網絡服務（AWS）實習。師妹羅鎂晴則於今年1月以16歲之齡考取AWS雲端認證，並擬於本學年完成職專文憑後，跟隨師兄腳蹤升讀雲端高級文憑課程，目標成為雲端服務方案架構師。

二人與VTC課程導師於前年花了約半年合力研發虛擬助教系統，成功在「亞馬遜雲端服務人工智能Hackathon」比賽中奪得季軍；今年初受疫情啟發，決心改良系統，並放上軟件開發平台供全球免費下載。

▲ （左起）IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生伍善正、青年學院職專文憑（資訊科技）學生羅鎂晴及資訊科技系講師黃俊彥，合力建構及改良「雲端智能虛擬助教系統」。（受訪者提供）

IVE資訊科技系講師黃俊彥表示，教師將任何科目的教材上載至雲端系統後，「虛擬助教Miss Ma」便會變成該科目的「專家」，全天候解答學生提問，讓學生「24小時都有機會想做功課及學習」。黃俊彥解釋，即使學生打錯字或文法不通，自然語言處理AI技術都能夠辨識到，至於教師上載的資料不會跟其他學校分享，學生使用時亦要登入帳戶，可保障私隱。

此外，教師亦可在網上課堂期間，透過系統觀看所有學生裝置上的瀏覽介面，以掌握學習進度。而虛擬助教以擴增實境（AR）及3D動畫技術設計，有助增強互動，特別適合中小學。

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目前系統可支援50多種語言的教材，包括繁、簡中文、英文及西班牙文等，已吸引美國、歐洲、台灣及印度多地的20多間大學教師下載使用。

黃俊彥稱，系統採用跟「搶飛系統」相同的系統設定，不設使用人數上限，相信「全香港一齊上都無問題」，而學校掌握基本雲端技術已可安裝系統，本港亦有公司有意為學校提供安裝服務。

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記者：馮琪雅