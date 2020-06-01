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疫市下雲端課程畢業生搶手　部分起薪點年升2成

社會 07:05 2020/06/01

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

IVE資訊科技系講師黃俊彥（左）指疫情加上5G發展，令雲端技術人才需求急升。（受訪者提供）

新冠肺炎疫情加上5G發展，令雲端技術人才需求急升。香港專業教育學院（IVE）雲端系統及數據中心管理高級文憑課程講師指，應屆畢業生在「疫市」下「搵工速度快過之前、人工高過上年」，部分人起薪點更比去年急升2成。

IVE資訊科技系講師黃俊彥表示，疫情下許多東西由實體搬到網上，畢業生比以往更快獲僱主聘用，起薪約1萬多元至2萬。

VTC師生研「虛擬助教」全天候答問題 逾20間大學教師採用

黃俊彥形容雲端科技行業「好專」，學生需考牌，即考取行業龍頭亞馬遜網絡服務（AWS）的技術認證，方可獲採用其軟件的公司聘用。而IVE早於4年前成為AWS的實驗學校之一，採用AWS官方編寫的雲端課程內容，學生在2年課程期間，可獲AWS及院校資助免費考取5張證書，增強競爭力。

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記者：馮琪雅

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