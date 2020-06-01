【居屋2020】啟翔苑呎價料至少8千　「家有一老」優先揀樓

▲ 新居屋啟翔苑位於鑽石山綜合發展區內，鄰近港鐵鑽石山站及荷里活廣場。（程志遠攝）

居屋市區盤罕有，啟翔苑位置優越，預計十分搶手。有測量師料呎價至少8,000元以上，或創居屋復售以來新高；而該盤供應量小，倘政府維持撥出推售總數的3成予「家有長者」家庭申請配額，料這批中籤家庭才有較大機會購買啟翔苑單位，「其他家庭」和一人申請未必有份揀樓。

【居屋2020】唯一市區盤曝光 鑽石山啟翔苑料下半年推售

參考鄰近啟翔苑的居屋及私樓項目，包括龍蟠苑、采頤花園及星河明居等成交資料，或屬房委會評定啟翔苑市值的參考指標之一。

今年首5個月，參考網上地產代理的銷售數據，龍蟠苑樓齡32年，成交呎價（實用面積）平均高達1.38萬元；至於采頤花園樓齡約20年，呎價則約1.2萬元。

▲ 陳超國預計，啟翔苑折後呎價至少由8,000元起跳。（資料圖片）

測量師：折扣浮動 售價應可負擔

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國稱，以鑽石山一帶私樓為例，現時呎價可達2萬元一呎，即使居屋定價有大幅折讓，料呎價亦至少由8,000元起跳。

不過他認為，現時出售居屋採用浮動折扣率，確保大部分家庭負擔得起推售項目，料最終售價應屬可負擔水平，但也很視乎單位面積，以及有多少家庭成員一起供樓，難一概而論。

家有長者優先揀樓 啟翔苑料成首選

而啟翔苑發展規模較細，僅建兩座共有940伙單位，佔下期居屋總發售量約13.6%。過去兩年房委會均把每期居屋的推售總量3成，撥予「家有長者」家庭申請，並獲優先揀樓機會。

倘下期居屋維持慣例，即「家有長者」配額或高達2,100個，均可優先選購啟翔苑這個唯一市區盤，相信輪到「其他家庭」申請人揀樓時，啟翔苑很可能已售罄。

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記者：吳卓峰