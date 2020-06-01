【居屋2020】唯一市區盤曝光　鑽石山啟翔苑下半年推售

▲ 居屋新項目最快第三季再推售，其中包括唯一市區盤啟翔苑，料2023年中入伙。（程志遠攝）

預料本月售罄59折居屋，但不少「無殼蝸牛」仍渴望上車。據悉房委會最快今年第三季，再推售新項目，涉及4個屋苑約7,037伙，規模是復售居屋以來最多。

唯一市區盤啟翔苑，於港鐵鑽石山站側，料2023年中入伙，但樓花期接近3年；此外，馬鞍山、皇后山及火炭也有屋苑推售。房委會資助房屋小組主席黃遠輝估計下期居屋售價或較以往平，合資格申請人可負擔大部分單位，但折扣率或較59折輕微縮水。

下半年推售居屋逾7千伙

施政報告稱，今年將預售約1.2萬伙居屋和綠置居，當中居屋佔約7千伙。據悉房委會正在籌備有關銷售工作，待去年推售的59折居屋及49折綠置居完成售樓程序後，就有望短期內開放新申請，供無殼蝸牛認購。

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TOPick獲悉，房委會下半年將推售4個新居屋項目，涉約7,037伙，數量之多創2014年復售居屋以來新高。4個屋苑當中，有一個市區盤；也有項目設「三房兩廁」大單位間隔、或以現樓發售；亦有項目位處新界較偏遠地區，售價或較便宜。

啟翔苑近港鐵 呎價料8千起

今年只售一個市區樓花項目，是鑽石山啟翔苑，料成市場焦點。項目共兩座，按房委會文件稱，該屋苑原先提供約920伙，最新修訂至約940伙；啟翔苑地基工程已完成，上蓋已於3月動工。

記者由鑽石山站B出口步行前往地盤，只需約2分鐘，屋苑附近也有多條巴士綫途經全港各區，盡享地利優勢。屋苑一帶配套成熟，附近有大型商場，步行約10分鐘可到大成街街市。

有測量師相信，該屋苑折後呎價可達8,000元以上。

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▲ 錦駿苑將建5座大廈，提供逾兩千伙。（林宇翔攝）

錦駿苑近大水坑站

馬鞍山錦駿苑也將推售，屋苑前身是單車公園，由大水坑站步行前往需時約10分鐘，屋苑較遠離市中心及海濱長廊，附近只有小型街市、超市及屋邨商場。

其餘兩個推售屋苑，分別是火炭彩禾苑及皇后山山麗苑。

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▲ 黃遠輝8月將卸任資助房屋小組主席。（資料圖片）

黃遠輝：整體選址偏遠 毋須大幅折讓

黃遠輝接受TOPick訪問，他稱房署已經敲定下期居屋選址和推售規模，料短期內向資助房屋小組滙報，相信最快第三季尾至年底，接受市民申請。被問到房委會應否因應市況，縮減居屋發售規模；黃遠輝認為社會仍有極大置業需求，加上施政報告已公布推售規模，倘以樓價波動、經濟不景為由，減少發售單位數目，是不合理，也欠缺理據。

被問到今期居屋折扣率，黃按近期市況分析，用作評定申請人負擔能力的「非業主家庭入息中位數」數據，或較過去兩年下跌，將影響折扣率變動；不過他指下期居屋的整體選址較偏遠，料呎價更平，因此屋苑毋須大幅折讓，料合資格申請人也可負擔大部分單位。

至於啟翔苑樓花期近3年，黃遠輝承認情況不理想，甚至比私樓的預售樓花期還要長，或影響市民長遠置業計劃，認為需想辦法壓縮樓花期。

▲ 招國偉認為，房委會毋須刻意縮減出售規模。（資料圖片）

招國偉：如非供應缺 不應賣遠期樓花

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，倘居屋供應短缺，出售遠期樓花可向申請人提供更多選擇。不過以今次銷售計劃而言，供應量達7千伙屬於充足，就不太適合出售遠期樓花。

他又稱，今年出售居屋及綠置居總數達1.2萬伙，超出《長遠房屋策略》供應目標，他認為適合。以去年推售的居屋錄逾30萬人申請為例，他認為房委會毋須刻意縮減出售規模。



房署：適時公布銷售安排



房屋署發言人稱，居屋2020項目將適時提交到房委會資助房屋小組考慮，會在小組作出決定後，公布銷售安排。署方會考慮市況變動、市民置業需求等因素，研究推售項目及單位數目。

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記者：吳卓峰