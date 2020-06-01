【居屋2019】黃遠輝料月中售罄　綠置居緊接月底可揀樓

▲ 黃遠輝預計，去年推售的居屋項目，約兩星期可完成單身申請的揀樓程序。（資料圖片）

去年推售的59折居屋6大屋苑，最新已售出4,404伙，可供出售予所有家庭申請者的單位，已全部被選購。房委會周三開始邀請一人申請者揀樓，約17.3萬名申請者，可按序選購餘下的500伙單位。

這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，售價由155.5萬至529萬元不等。

按最新情況，冠德苑、凱德苑所有單位已售罄；而雍明苑只餘下23伙單位未售，錦暉苑就剩下約90伙，尚文苑和旭禾苑則較多供應。這批單位平均面積較細小，只有275至321平方呎不等。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝相信，這期居屋可於本月上旬悉數售出，結束銷售程序。之後房委會將開展綠置居揀樓程序，去年接受申請的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑3,696個全新單位，預計最快本月底開始揀樓。

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記者：吳卓峰