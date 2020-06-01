慈善團體向劏房家庭派食譜食材　每餐16蚊助基層食得好食得營

▲ 在「慳得有營餸基層」計劃下，參加家庭每周一和周五，均可到指定地點，領取2款食譜和餸菜包。（陳國峰攝）

疫情雖苦，但愁雲下亦有好事，有劏房戶媽媽參加了慈善團體的「慳得有營餸基層」計劃，成功節省買餸錢外，更因廚藝進步，改進了親子關係。負責的慈善團隊認為授人以魚不如授人以漁，以贈送食譜和食材的做法，取代送飯盒；每個餸菜包材料成本僅16元，希望基層在計劃完結後，亦能獨力「食得平、食得營」。

香港不少基層家庭居於劏房，惟住屋環境惡劣、廚廁合一、通風不足均限制了居民的煮食方式，而由於肉價高昂，部分住於劏房戶的兒童較少食肉，未能吸收所需營養。為改善劏房戶膳食，樂施會聯同共廚家作、香港營養師協會等組織，於4月下旬推出「慳得有營餸基層」計劃，由香港營養師協會設計食譜、共廚家作清洗、處理和真空包裝食材、其他組織協助派發，目標2年內幫助600個劏房戶家庭，讓他們參考食材包和食譜煮食，在有限的條件下食得健康豐富。

樂施會冀授人以漁 餸菜包以16元成本為標準

樂施會署理港澳台項目總監黃碩紅表示，計劃的目的是授人以漁，希望計劃結束後，參加計劃的市民能獨力以實惠價錢煮得健康，為此餸菜包設計會以「平、簡單、有營養、兒童喜歡」為原則，每個餸菜包材料成本盡可能維持在16元，就算計劃結束，劏房戶仍能自力購買食材。

▲ 食譜設計著重健康、便宜、簡單，成本會控制在約16元，如採用營養價值和鮮肉一樣的冰鮮肉。（陳國峰攝）

煮好餸改善親子關係 每月買餸省千元

參與計劃的雯姐，一家四口居住於大角咀的劏房，有1名10歲女兒和1名4兒子，由於劏房細小不方便大火炒菜，過去會以灼菜為主，而兒子不愛食菜，亦令他感到苦惱。在參與計劃後，雯姐坦言家中的菜式豐富了不少，「營養師教我們煮『吞拿魚蔬菜煎餅』，細火煎油煙不多，又好味，連不吃菜的兒子都願意『清碟』。」

▲ 糖醋魚柳食譜。（香港營養師協會提供）

▲ 吞拿魚蔬菜煎餅食譜。（香港營養師協會提供）

她又表示，疫情下雖然子女要困在家中，令家中嘈吵不少，但參與計劃後，一家人均更期待晚餐，女兒亦願意協助下廚，令家中多了不少「親子樂」。而過去每月「買餸」要約4,000元，現時有營養師設計平價食譜，每月買餸只需約3,000元。

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記者：陳梓蔚