【5月之約】五月天線上音樂會60萬人次收看　第一天團豪華製作感動網民

▲ 五月天線上音樂會大受好評。(影片截圖)

「亞洲第一天團」五月天今日（5月31日）晚上8:00舉行《突然好想見到你》Mayday live in the sky線上演唱會，演出約一小時，雖然是線上演唱會，以及沒有現場觀眾，五月天依然極盡華麗和認真製作60分鐘的演出，吸引最高峰60萬人次收看，樂迷大呼感動。

五月天選在在5月的最後一天，跟每個城市、每個時區的粉絲實現「五月之約」；據知今次五月天線上演唱會的演出地點選在台北小巨蛋旁露天的台北田徑場舉辦。

製作如正規演唱會，包括搭設舞台、燈光、視訊、音響等，規格完全不馬虎！而這也是五月天成軍以來首次現場零觀眾的戶外演唱會。

▲ 萬人體育館無人演出仍極為認真。



五月天今次以藍色作主題，串連起五月天第一張同名創作專輯、《愛情萬歲》、《人生海海》三張專輯藍色封面組成了「藍色三部曲」，是五月天的「人生三部曲」，同時也歌迷的「人生三部曲」，或構成今次網上音樂會的選單。

今次是五月天繼今年1月5日擔任蔡依林演唱會嘉賓後，重新齊人開唱，在YouTube直播的觀看人數不斷攀升，演出最後一刻衝破60萬人！

驚喜在五月天包下台北體育場開唱，燈光、舞台以及煙火特效華麗繽紛，每個觀眾席更配有螢光棒，製作媲美正式演唱會，目不暇給。

▲ 五月天落力演出。(影片截圖)

五月天連唱了《盛夏光年》、《諾亞方舟》等歌曲，又邀來毛不易、李榮浩、蕭敬騰跨刀，4組藝人隔空對唱《突然好想你》，並將之與《愛情的模樣》、《戀愛ING》、《知足》串為組曲，相當用心。

而在他們唱完《倔強》一曲之後，網友們瘋狂留言喊「加班」，可惜未能如願，不過多數留言直喊滿足，大讚五月天誠意十足。