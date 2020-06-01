【輝哥為食遊III】吳錫輝歎筲箕灣蜑家人鹹魚撈飯　推介幫襯40年九龍城雙丸河

▲ 《輝哥為食遊III》第2集帶大家到筲箕灣品嘗蜑家菜、去九龍城食雙丸河，以及到西環嘆豉油西餐，每間店背後還有著辛酸故事。

「輝哥」吳錫輝出名為食，他主持的節目《輝哥為食遊》來到第3季，這次會與新拍檔李璧琦由內地珠三角移師香港，繼續捐窿捐罅尋美食。昨晚播出的第2集他就分別帶大家到筲箕灣品嘗蜑家菜、去九龍城食雙丸河，以及到西環嘆豉油西餐，每間店背後還有著辛酸故事。

▲ 輝哥相約璧琦前往筲箕灣東大街，嘆正宗蜑家菜。（TVB圖片）

金東大蜑家菜︰打不死蜑家人

輝哥帶璧琦到筲箕灣東大街品嘗正宗蜑家菜，甫登上菜館樓梯看到「一步一花膠」已非常震撼。金東大蜑家菜老闆布有輝，煮得一手美味蜑家菜，他就推介一道招牌蜑家菜鹹魚砵予輝哥及璧琦，將新鮮懵仔魚醃鹹1至2晚後，加鹹魚、薑及油蒸8至10分鐘，再放鍋裡保溫，鹹鮮的魚肉及所逼出的香油是撈飯之選，非常惹味。

▲ 金東大蜑家菜的鹹魚缽，選用鹹魚及鹹鮮魚製成，是撈飯之選。（TVB圖片）

水上人布老闆自細在布袋澳長大，其烹調技藝原來師承自他叔叔「叔叔煮海鮮很厲害，我就跟他偷師，後來還請他教我燒叉燒及雞翼。」不過布老闆的創業之路亦非一帆風順，起初接手哥哥於筲箕灣的燒鴨粉生意，愈做愈好，由日薪2,000元升至10,000元。

▲ 金東大的膏蟹蒸肉餅，用膏蟹蟹膏配肉餅拌勻後蒸，璧琦大讚無懈可擊。（TVB圖片）

後來哥哥轉做小菜，生意一落千丈，他甚至要幫哥哥還債，一還就10年。雖然辛苦，但布老闆就說水上人見慣風浪，無論怎樣也要跨過巨浪繼續向前，這種不屈不撓的性格讓他終於闖出頭來，開設的蜑家菜私房菜大獲好評，至今仍氣高企。

輝哥推介︰膏蟹蒸肉餅、薑葱龍蝦炒腸粉、豬肝炒蜆、生爆海膽

地址︰筲箕灣筲箕灣東大街59至99號東威大廈地下5號舖

電話：2569 4361

黃明記粥粉麵家︰墨丸打遍九龍城

輝哥曾於電台工作30多年，當年住九龍城，這地方對他來說就是「家的感覺」。這次他帶觀眾來到幫襯近40年的黃明記粥粉麵家嘆碗招牌雙丸河。老闆Heidi是麵檔第2代，想當年她讀小學時已幫父親手，潛移默化下學會了他們的堅持。

▲ 輝哥到幫襯近40年的黃明記粥粉麵家品嘗最愛的墨魚丸及豬肉丸雙丸河。（TVB圖片）

現時每朝她也會親自打墨魚丸及豬肉丸，以豬肉丸為例，豬肉是每朝由屠房新鮮運到，必選膠質豐富的後腿肉，打出的肉丸才會鮮味爽滑。肉攪碎後加鹽、糖及生粉吊起鮮味，並要加冰一同攪拌以降溫，肉漿打起才會更爽滑。出自Heidi手的雙丸，連輝哥也大讚香滑彈牙，不負鎮店之寶之名。

輝哥推介：白焯豬雜湯、墨魚鬚、麻醬撈麵、芝麻撈粗

地址︰九龍城啟德道80號地下

電話：2716 2929

天樂餐廳︰獨門美食念亡夫

輝哥特意到西環懷舊味濃的天樂餐廳吃「豉油西餐豪華下午茶」，以及獨門美食甜心雞卷，原來這道菜還藏著老闆娘吳倩瓊（Amy）對亡夫的深切懷念。想當年Amy由內地來港後就跟隨做廚的丈夫做食店，蝕錢幾年後生意終於好轉，打算將店搬到西環，怎料準備開張時丈夫就不幸離世。

▲ 天樂餐廳老闆Amy推介輝哥品嘗鎮店之寶瑞士汁雞翼、香芒大蝦沙律及甜心雞卷。（TVB圖片）

Amy丈夫離開至今已16年，她仍然念念不忘，跟輝哥談及丈夫時仍忍不住流淚。她亦以保留一道由丈夫創作的獨家甜心雞卷，雞卷包住杏脯肉，炸15分鐘至香脆，淋上秘製醬汁、芥末及忌廉，酸酸甜甜，非常開胃，現在這道菜就交由其妹夫兼天樂大廚容維根主理。

▲ 老闆Amy以一道甜心雞卷，抒發對亡夫的想念之情。（TVB圖片）

輝哥推介：瑞士汁雞翼、香芒大蝦沙律

地址︰西環德輔道西352號地下

電話︰2803 2478



備註：第2集已可於myTV SUPER重溫。第3集《輝哥為食遊III》於6月7日（周日）10:30pm於翡翠台播出。

記者︰黃依情