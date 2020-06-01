【生命鬥士】小鐵漢心率不正嚴重緊急做第5次手術　爸爸發文祈求：千祈唔好有事

▲ 小鐵漢即將做第5次手術裝心臟起搏器。

患有先天性心臟病的3歲「小鐵漢」Kansas在5月27日進行第4次手術，更換機械心瓣，手術後小鐵漢出現心跳變慢跡象，醫生原打算先觀察數日，惟今早（6月1日）小鐵漢爸爸收到醫院來電，兒子的心率不正情況變得嚴重，醫生亦趕回去幫他做心臟起搏器植入手術，這是小鐵漢出生後第5次手術。

小鐵漢在上周三（5月27日）完成了第4次手術，成功更換了機械心瓣，並可以足夠使用至成年。在深切治療部留醫期間，小鐵漢亦一度嘗試拔喉自行呼吸。不過，數小時後，醫生發現他呼吸喘氣，故重新插喉協助呼吸。

緊急再做手術

而小鐵漢雖然度過了術後48小時危險期，但心跳仍然緩慢及混亂，1分鐘僅有70下心跳，醫生原計劃觀察數天，並於明日（2日）進行手術植入心臟起搏器。

不過，爸爸Jayco今早卻在facebook群組發文，他表示剛收到醫院來電，小鐵漢的心率不正情況變得嚴重，醫生正趕回去幫小鐵漢做心臟起搏器植入手術。

千祈唔好有事呀！爸爸衝緊過嚟！

小鐵漢因患有先天性心臟病，甫出生就接受了3次開腔手術。他將在4歲進行最後階段的單心室循環手術，令其心臟功能達到常人的9成以上。而早前的換心瓣手術可為這個大手術打好根基，提升成功率。

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責任編輯：王明芳