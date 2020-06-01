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【地下情】陳家樂夜訪香閨戀情被揭　跟連詩雅韓國定情低調秘戀

娛樂 10:08 2020/06/01

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連詩雅跟陳家樂疑發展地下情。

向有長腿女神之稱的連詩雅（Shiga），自加入星夢娛樂後，在TVB工作機會不斷，連帶感情運亦暢旺，早前連詩雅雖自稱跟富家音樂才子俆浩分手，但近日有傳媒指Shiga已走出情傷，更秘戀上位男神陳家樂，低調發展地下情。

連詩雅向來以長腿吸引粉絲。（取自IG）

【筍盤男友】陳家樂逆市斥半億購何文田豪宅　獲老闆楊受成預支首期做業主

連詩雅將有TVB新劇《那些我愛過的人》播出，稍後為新劇宣傳的她，近日被卻揭跟英皇男神陳家樂秘戀，並已發展了一段時間。

Shiga去年跟家樂拍旅遊特輯。（取自IG）

事緣連詩雅和陳家樂去年曾合作TVB旅遊節目《12個夏天》，二人事前雖不認識，但在韓國濟州拍攝期間，Shiga跟家樂因年紀相近，又喜愛戶外運動，十分投契，互有好感。

二人被指在節目生情。（取自IG）

【慘受情傷】連詩雅揮淚宣布與男友分手　Shiga上載三點式出海照自勉：保持好心態

不過，當時Shiga正跟有錢男友徐浩 （Terry）拍拖，而陳家樂也跟緋聞女友陳瀅過往甚密，跟Shiga完成旅遊特輯後便沒聯絡。

Shiga早前跟富貴男友已分手。（取自IG）

今年Shiga向傳媒稱跟Terry分手，有指二人在結婚上未達共識，致無法再一起，Shiga為此更失落一段。

連詩雅跟家樂被指發展地下情。（取自IG）

恰巧家樂因工作繁忙關係，跟陳瀅也少見面，感情漸淡，年初家樂為英皇拍攝網上節目，邀了連詩雅做嘉賓，二人重遇後更見投契，情愫漸生，有指家樂之後主動相約Shiga。

不過，剛走出情傷的Shiga，不想戀情高調，二人共識發展地下情，而家樂在電影發展亦不俗，擔心公開戀情影響形象，故也跟Shiga協議低調處理感情。

Shiga跟家樂興趣相近。（取自IG）

【舊情復熾】陳瀅深夜坐賭王公子靚車返香閨　Jeannie疑跟何猷亨藕斷絲連

不過，有傳媒踼爆家樂曾被目擊夜訪Shiga香閨，顯見二人感情突飛猛進。而即將為新劇宣傳的Shiga，亦被拍到晚上在超市購物返家，未知是否跟男友密會！

Shiga相信已走出情傷。（取自IG）

事實，男未婚女未家，Shiga跟家樂如戀情屬實，也是喜事一件。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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