【好人好事】到馬鞍山郊野公園執垃圾　方健儀驚見避孕套包裝袋散落一地

▲ 前主播方健儀日前到馬鞍山郊野公園執垃圾，發現有大量的避孕套包裝袋散落一地。

本港的新冠肺炎疫情放緩，不少市民在連日假期前往郊遊。不過，隨着郊外人流增多，山野間被遺下的垃圾亦劇增。前主播方健儀日前便利用放假時間，到馬鞍山郊野公園執垃圾，除了有大量膠樽、煙蒂，還有大量的避孕套包裝袋散落一地。

方健儀周日（5月31日）參加鞍山探索館的「大奇蹟日山徑清理活動」，與義工到馬鞍山郊野公園一帶執垃圾。方健儀稱，垃圾的種類多到不能想像，膠樽、口罩、煙蒂不在話下，路邊還見到十幾個不同牌子的避孕套包裝袋散落一地，還有奶樽、梳子等等。

方健儀慨嘆兩個月前寫過一篇題為《行山只為Happy吓》的專欄，當時她認為「自己垃圾自己帶走」的概念老生常談，但到山上執垃圾時仍然見到郊野垃圾處處。她慨嘆：

原來真的有人只當郊野是「一夜情人」，Happy完就算，不用負責任。

▲ 方健儀與義工向沿途行山人士派發「背包提示帶」，齊齊「守護山野，一生平安」。(相片來源:方健儀fb)

方健儀與義工向沿途行山人士派發「背包提示帶」，齊齊「守護山野，一生平安」。最後方健儀再提醒及呼籲：

大家到郊野「到處留情」也好，「鍛鍊身體」也好，都要「垃圾帶走，Thx」。

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責任編輯：林卓昕