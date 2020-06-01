【泰國疫情】泰國今日起作解封第3階段　SPA戲院等重開生活有望回正軌

▲ 泰國的Spa終於重開，是市民重回生活正軌的好開始。（攝影︰馮柏偉）

泰國疫情有放跡象，雖然在昨天(5月31日)確診增4例，但皆屬境外移入。泰國疫情中心在前日公布第3階段解封將在6月1日起實施，並延長第2階段解封的商場營業時間至9pm。此外，全國宵禁時間也將從11時至淩晨4時，再放寬至淩晨3時，泰國市民有望重回生活正軌。

▲ 曼谷著名的翟度翟市場，在5月底重開後也開始漸見人流。（相片︰法新社）

為控制疫情擴散，泰國自3月26日宣布進入緊急狀態，並在4月3日實施全國宵禁，自晚間10時至凌晨4時。疫情好轉，5月17日實施第2階段解封，放寬宵禁自晚間11時至凌晨4時。

▲ 曼谷著名的紅燈區內的Agogo 吧，在泰國禁令下已不能營業。（相片︰路透社）

至於第3階段解封場所及具體施行內容如下：

允許學校等學習場所進行短期考察、培訓活動，但不允許開課。

會展中心開放營業至9pm。

增加開放髮廊染燙髮服務，以2小時為限，且不能在店內等候。

開放美容醫療診所、髮廊等與進行身體美容等相關場所。

開放SPA，僅供泰式按摩/腳部按摩，但不允許臉部按摩，以及禁止使用桑拿蒸氣室。

開放健身場所，但需限制群體活動人數，並禁止使用蒸氣室、淋浴設備。

開放體育場，包括5人制足球場、籃球場、排球場，但禁制舉辦比賽，參與活動者不得超過10人。

開放保齡球等性質活動場所，但僅能禁制娛樂，僅作為鍛鍊用。

開放舞蹈教室

開放水上運動場所，但禁制比賽，並須限制人數。

開放電影院、劇院，但觀看人數不得超過200人，並且劇院不能開放音樂會、演唱會等活動。

開放動物園，但須限制進園人數。

事實上，泰國在疫情下為市民帶來不少生活上的改變，譬如要量體溫才能進店，範圍包括商辦大樓、百貨公司、餐廳、便利商店等，一般還會要求用酒精洗手液消毒。另外，泰國政府也推出【泰國要贏】的APP，要掃碼才能進店，離開也要Check out，立意在於控管進店人流以及做紀錄。

▲ 泰國政府推出【泰國要贏】的APP，要掃碼才能進店，立意在於控管進店人流以及做紀錄。（相片︰路透社）

撰文︰司徒家傑