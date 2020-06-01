【新冠肺炎】嘉里物流指34歲女病人為夜班兼職員工　最後上班日期為5月24日　

▲ 嘉里物流確認其中一名34歲確診女病人為其夜班兼職員工。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，已連續16天本地零感染，不過今日新增2宗個案中，2宗均屬本地感染，他們是一對居於沙田瀝源邨的夫婦，沒有外遊紀錄。嘉里物流確認其中一名34歲確診女病人為其夜班兼職員工，於嘉里温控貨倉1上班，主要負責為產品張貼標籤。員工在工作時有配帶口罩和手套。

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嘉里物流指，該員工最後上班日期及時間為2020年5月24日零晨4時，而於5月25日及以後再沒有返回其工作地點。其有份負責張貼標籤的食品已於5月24日早上發送到零售市場。

公司已根據衞生防護中心的標準，於2020年5月30日停止該肇事設施的運作並進行徹底消毒。而食物環境衞生署亦於5月31日為該設施再進行了徹底消毒。至於另外兩名疑似確診員工的資料，如有需要，進一步的相關資料會由衞生防護中心公布。

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責任編輯：陳子謙