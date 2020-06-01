【肩頸痛】OL頸椎痠痛扭頸半夜雙腿無法動彈　醫生：或於3至4小時內四肢癱瘓

▲ 內地一名OL頸椎痠痛，扭頸紓緩，導致半夜雙腿無法動彈。

頸椎痠痛，想扭一扭鬆一鬆，有可能導致癱瘓？近日深圳一名34歲OL因為長時間用電腦工作，頸椎痠痛，於是反復扭頸緩解痠痛，並找醫院進行推拿治療，豈料翌日雙腿無法動彈，證實是急性硬脊膜外血腫，需立即做手術，否則有機會永久殘疾。本港有神經外科專科醫生表示，若血塊壓著中樞神經，有機會於3至4小時內出現四肢癱瘓。

據內地媒體報道，該名34歲女子小真（化名）因為頸椎痠痛，於是向後仰頭，扭了扭以紓解症狀。豈料回家後感到愈來愈疼痛，難以忍受，半夜痛醒，向丈夫求助。於是丈夫送她醫院進行推拿治療，醫生還開了止痛藥給她。惟服藥後也不見效，她甚至發現雙腿完全無法動彈。

經醫生檢查後，證實為急性硬脊膜外血腫，指她頸髓有一個巨大的腫物壓逼著，是頸椎管內急性出血造成，若不立即做手術解除脊髓壓迫，可能會導致終身殘疾，甚至高位癱瘓。

醫生：不建議用手扭頸

本港神經外科專科醫生梁顯信接受TOPick訪問時表示，該名患者的情況並不常見。梁醫生指，因為還要視乎患者頸椎附近本身是否有畸形血管，以致她扭一扭頸即導致頸椎內的血管撕裂，頸椎引發硬膜外血腫的情況。

若出現頸椎痠痛情況，他不建議用手扭頸，甚至扭至咯咯作響。因為此行為有機會令頸椎關節磨損，甚至導致退化；而且，不知道頸椎本身會否有其他問題，若力度太強，有機會引發其他損傷。

醫生：不做手術或永久四肢癱瘓

梁醫生解釋，「急性硬脊膜外血腫」即指包著中樞神經的硬膜外面有積血，當血塊壓著中樞神經，有機會於3至4小時內導致四肢癱瘓。患者需立即做手術去除血塊，否則可致永久四肢癱瘓。

預防及紓緩方法

為預防頸椎勞損，梁醫生指出首先要保持良好坐姿，包括：身體不要向前傾；雙眼望向電腦螢光幕時，要在同一水平線上。他又建議OL定期讓自己身體鬆弛一下，以作紓緩，避免長時間對著電腦。

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記者：黃泳欣