【藏屍雪櫃】隱瞞家中離世嫲嫲死訊　孫女藏屍16年騙逾140萬老人津貼

▲ 孫女於雪櫃藏嫲嫲遺體16年，只為騙取老人津貼。

為了騙取老人津貼，有人竟將家中離世長輩藏屍足足16年。美國賓夕法尼亞州一名61歲女子Cynthia Black去年被揭發，把16年前離世的嫲嫲遺體，藏在大型雪櫃中，因她擔心若通報嫲嫲過世，就無法領取可觀的老人津貼。

據英國《太陽報》報道，Cynthia Black的嫲嫲名為Glenora Reckord Delahay，嫲嫲早於2004年去世，但Cynthia Black一直沒有通報其死訊，甚至將嫲嫲的遺體連同藏屍雪櫃搬到新居。

而Cynthia Black自2001年至2010年，以嫲嫲的名義領取了18萬美元（約140萬港元）老人津貼，並以老人津貼償還房貸。

房屋新買家揭發案件

雖然多年來獲得可觀的老人津貼，惟Cynthia Black仍遇到經濟問題，房屋最終遭到強制法拍。新買家前往看屋時，打開雪櫃驚見冰屍揭發事件。目前警方以竊盜罪、非法佔有及遺體詐欺罪起訴Cynthia Black，她獲准以5萬美元保釋。

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責任編輯：王明芳