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【新冠肺炎】馬莎指事件對顧客暫不構成健康風險　慎重起見會為全港分店消毒

社會 10:48 2020/06/01

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馬莎百貨表示，為慎重起見，會為全港分店徹底消毒。（資料圖片）

本港昨日（5月31日）新增2宗新冠肺炎個案，其中一名34歲女子於葵涌嘉里物流溫控貨倉擔任夜班兼職員工，負責為海外運抵本港的包裝蔬果上貼標籤，據了解食品會即日送到馬莎門市出售。馬莎百貨表示，接到嘉里物流通知指，其中一名兼職員工確診，而嘉里物流已即時全面清潔和消毒設施。

【新冠肺炎】嘉里物流指34歲女病人為夜班兼職員工　最後上班日期為5月24日

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馬莎又指，暫時無收到衞生署指示，指事件對顧客構成健康風險，但為慎重起見，會為全港分店徹底消毒，部分分店今日（1日）的營業時間可能會受影響。馬莎重申，非常重視事件，會與衞生署保持溝通，並遵循署方指引和建議。

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責任編輯：陳子謙

新冠肺炎疫情 蔬果 衞生署

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