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【好人好事】李佳芯自身處逆境不忘行善助人　女神Ali：一路走來大家都不容易

娛樂 12:10 2020/06/01

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

女神李佳芯Ali充滿愛心。

女神李佳芯（Ali）應邀出席聯合國兒童基金香港委員會的義工活動，與義工團隊一起落區推進全球衞生設施、疾病預防與疫苗等工作。李佳芯並在個IG分享當義工心得，獲網民稱讚Ali人美心善。

Ali在IG分享落區照片，並配文：「這段時間，有機會走進社區參與探訪，也認識到其他義工，是我的福氣。每一個家庭都有自己的故事，一路走來大家都不容易，一份小心意、一些溫暖的說話，在助人同時，其實我的得著更多。謝謝 @unicefhk」

Ali貼文一出，獲大批網民留言力讚：「這才是不做作的真正女神!!!」、「感謝你身體力行關心有需要的小孩。」、「施比受更有福，從小就被培育的一句話！謝謝Ali總是帶給人滿滿的正能量。」等。

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Ali人美心善。（取自李佳芯IG）

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轉型才女暑期出書

2018年，憑《BB來了》港媽唐恬兒一角勇奪《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女主角」的Ali，接連被飛出代表作《BB來了》、《白色強人》和《踩過界》第二輯拍攝。

沒有劇開的日子，Ali在IG透露準備在今年書展出散文集，並活躍於社交媒體與粉絲互動。

據悉，Ali與大台仍有4年合約在身，未能另謀其他演藝發展，最近就積極籌備自資出書。

Ali曾在IG發文：「每天都在重複，起床、吃、寫、邊吃邊寫、吃、睡，又一天了～再不如意，也好好用心過。」，令粉絲知道自己的日常生活。

不過據悉她將獲解封，主演新劇《殺手》接棒《飛虎之雷霆極戰劇透》在6月29日播出。

Ali在IG非常活躍。（取自李佳芯IG）

30歲轉當演員成視后

2008年在有線電視擔任主持入行的Ali，直到2012年底才轉投TVB開始其演員生涯。她曾在節目《如果這樣生活》表示自己是不理身邊親友反對下堅決選擇做演員的，因為自己真的很喜歡拍劇：「好多人好擔心，我會輸埋已經無乜嘅青春。」

在轉成演員初期，Ali亦曾經試過經歷零收入的日子，要借錢度日。

後來Ali在台慶劇《名門暗戰》飾演情婦，突出的表現受到關注，其後在《巨輪II》中，Ali被吳岱融飾演的鷲哥大鬧「臭雞」一幕堪稱經典，至今仍在網絡上流傳。

Ali憑《BB來了》勇奪視后。（《BB來了》劇照）

2018年，Ali憑《BB來了》奪視后寶座，演技受到認同，但謙虛的Ali認為自己得獎除了勇氣和努力，還得靠運氣：「好多人係呢條路上，個個都付出好多努力，得獎的而且確係幸運。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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