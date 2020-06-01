【台灣口罩】台灣6月1日起開放口罩出口 藍鷹牌口罩「大貨」出發赴港

▲ 藍鷹牌口罩「大貨」出發赴港。

新冠肺炎疫情持續，台灣口罩限制出口、強制徵用近4個月，於6月1日正式解禁，改為「定額徵用」。繼口罩廠商中衛率先宣布香港人可在網上或屈臣氏購買中衛口罩後，台灣工安第一品牌藍鷹牌(blue eagle)香港代理商今天也在facebook上載相片，表示藍鷹牌口罩已經在台灣出廠，準備運往香港。

藍鷹牌 Blue Eagle HK今早在facebook上載了3張口罩貨櫃相，並指口罩即將運往香港。

出發啦，辛苦台灣總公司的同事了！

藍鷹牌口罩早在解禁前已在香港接受首輪預訂，代理商指因原材料價錢上升，首輪預購1000盒的優惠價是220元盒，每人限購2盒，預計6月第3個星期陸續出貨。

代理商指，藍鷹牌 NP-3D (3D防塵)及 NP-3DM (3D醫用) 系列均採用Double Meltblown (即2層高密度熔噴布)及獨創技術，又薄又透氣，NP-3D系列和NP-3DM系列均擁有B.F.E. 99.9% 及 N95認證。

香港代理商表示，近日在香港市面發現有冒充藍鷹牌口罩的假貨，為保障消費者權益，在此提醒廣大消費者在官方授權的店舖購買藍鷹牌產品。正貨售賣點有GAIA Beauty、一田百貨、HKTVmall、bigbig shop、Club Like。

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責任編輯：王明芳