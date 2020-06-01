【新店速報】法國名牌BALMAIN首間outlet進駐香港 3折起掃巴黎殿堂品牌時裝
休閒 11:28 2020/06/01
法國巴黎身為時裝之都，除了大家熟悉的CHANEL和Dior之外，亦有不少歷史悠久的時裝屋和以上品牌齊名，BALMAIN便是其中之一，一直以來，BALMAIN的服裝定價相當高昂，但最近品牌首間本地的outlet終於出現，大家可以用一個較相宜的價錢嘗試這殿堂巴黎時裝屋的剪裁功力。
Pierre Balmain創立於1945年，在80至90年代可說是品牌的冰河期，幸得2001年集團聘請了設計師Olivier Rousteing，令品牌東山再起，其中富80年代情懷的大肩膊外套是品牌的招牌式設計，最近韓劇《愛的迫降》中的女主角孫藝珍在劇中都有穿上。
BALMAIN Outlet的面積超過1,500平方呎，當中包括2019年秋冬系列在內的眾多精選單品以低至15折發售，除了服裝外，更有齊鞋履、太陽眼鏡與皮具等配飾，對於一直喜愛這個品牌，但礙於定價太過昂貴而卻步的男女，今次這個Outlet是你們必去掃貨的地方。
地址：葵涌香港佛羅倫斯小鎮1樓7號舖
時間：10：00am至7：00pm（星期一至五）
10；30am至7：30pm（周末及公眾假期）
記者：何偉雄