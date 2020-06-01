【新店速報】法國名牌BALMAIN首間outlet進駐香港　3折起掃巴黎殿堂品牌時裝

▲ 首間BALMAIN Outlet進駐葵興佛羅倫斯小鎮。（圖片由佛羅倫斯小鎮提供）

法國巴黎身為時裝之都，除了大家熟悉的CHANEL和Dior之外，亦有不少歷史悠久的時裝屋和以上品牌齊名，BALMAIN便是其中之一，一直以來，BALMAIN的服裝定價相當高昂，但最近品牌首間本地的outlet終於出現，大家可以用一個較相宜的價錢嘗試這殿堂巴黎時裝屋的剪裁功力。

▲ 粗花呢刺繡連衣裙原價$39,900、減至$11,970。（圖片由佛羅倫斯小鎮提供）

▲ 黑白拼接短款西裝原價$25,700、減至$10,280。（圖片由佛羅倫斯小鎮提供）

Pierre Balmain創立於1945年，在80至90年代可說是品牌的冰河期，幸得2001年集團聘請了設計師Olivier Rousteing，令品牌東山再起，其中富80年代情懷的大肩膊外套是品牌的招牌式設計，最近韓劇《愛的迫降》中的女主角孫藝珍在劇中都有穿上。

▲ 鏈條羽毛裝飾墊肩連衣裙原價$34,600、減至$13,840。（圖片由佛羅倫斯小鎮提供）

▲ 粗花呢A字原價$10,800、減至$4,320。（圖片由佛羅倫斯小鎮提供﹏

BALMAIN Outlet的面積超過1,500平方呎，當中包括2019年秋冬系列在內的眾多精選單品以低至15折發售，除了服裝外，更有齊鞋履、太陽眼鏡與皮具等配飾，對於一直喜愛這個品牌，但礙於定價太過昂貴而卻步的男女，今次這個Outlet是你們必去掃貨的地方。

▲ 千鳥格針織連體衣原價$9,800、減至$3,920。（圖片由香港佛羅倫斯小鎮提供﹁

地址：葵涌香港佛羅倫斯小鎮1樓7號舖

時間：10：00am至7：00pm（星期一至五）

10；30am至7：30pm（周末及公眾假期）

記者：何偉雄