【學生開課】小學老師拍MV迎學生復課　一鏡到底帶同學遊走校園【有片】

▲ MV由音樂老師改編及重新填詞。(影片截圖)

本港疫情放緩，6月8日小學開始分階段復課，循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學(亞小)為歡迎學生返校，多位老師製作全新復課MV《等你上課》，唱出老師們期待重見同學笑臉，關心他們身心健康，最後並由每一位老師留下想對學生說的話，非常窩心。而學校復課首天不會立刻上課，而會透過環境佈置、生命培育，促進生生及師生的多方互動，凝聚正向氛圍。

該校幾位男老師首次化身成Boy Band，以改編周杰倫作品《等你下課》，加入窩心歌詞，唱出老師們對同學的期待和重遇的點點心聲。

▲ 幾位男老師首次化身成Boy Band，改編周杰倫作品，唱出老師們的心聲。(影片截圖)

▲ MV用一鏡到底技巧，帶同學走遍校園每個溫暖角落。(MV截圖)

▲ 老師唱出他們的想念。(MV截圖)

MV中用到一鏡到底技巧，帶同學走遍亞小校園中的每個溫暖角落，先讓同學有美好的回憶。校長笑謂，過去4個月，學校共拍了8齣MV，透過影片向學生送暖，這是最後一齣，也是動員最多老師的製作。歌曲表達出老師的掛念，現已透過校內網頁及手機，傳給學生和家長，不少家長表示非常感動。

▲ 因為是最後一齣，老師們也重拍第一齣抗疫MV《無間道》放入曲中。(MV截圖)

歌詞中出現不少字句，例如：

在停課的期間

沒辦法聽見你

笑着哭着要找老師

才發現你如此可愛喔

究竟何時復課

你胖了幾公斤 能不能告訴我。。。。。。

去片看看

最後每一位亞小老師特意留下想對學生說的話，去片看看

▲ MV最後記下校長和每位班主任，對同學的話。(MV截圖)

校長林德育在MV中便寫出自己對學生的心底話，「能見面也不是必然的」，望同學好好珍惜！

他指出，學校本來以為2月6日開學已能見到同學，想不到隔了4個月，而且期間有些老師到6月8日才首次見面，他心中極為期待。

而老師也陸續返校，作好復課準備，包括6月8日當天在閘門電腦螢幕上播出搞笑相歡迎訊息，在閱讀角設置LIVE Band，由老師唱出正面詩歌及流行曲；在校園周圍也會擺設愛心摺紙佈置，提升學生返學開心心情。學校也預備了亞小愛心禮物盒給學生，包括兒童口罩、專屬心意卡及搓手液。

生命培育 讓學生建立正向思維

老師也表示︰

孩子太久沒返學，第一二節課要聊天交流，由老師樂隊會入到其中一間課室，進行Positive Busking節目《等你上課呀喂！》，並直播節目到其它課室，為同學打氣；同時各班主任會在自己班房，主持班級經營時段，透過3F：Feel、Find、Fullfill，讓學生建立正向思維。

Feel是讓孩子感受到的生命軟弱、美麗及美好等事，過程中老師會抱持開放、不批判、不說教的態度；Find是一起發掘、分享及表達在疫境中的感恩及苦中作樂的事項，帶出大家未能改變已發生的事實，但可以從不同角度看待事情；Fullfill是讓學生思考如何在復課後訂定短期目標，透過可行的方法來為個人、家庭及社會帶來正面改變。

撰文：胡麗珊

