【新冠肺炎】何栢良：不排除病毒經貨品傳播　當局需要再追蹤源頭不明的感染

▲ 何栢良指今次已是第二宗未有源頭的社區群組感染個案，提醒當局不應「大安旨意」。

本港經過16日沒有本地感染後，昨日（31日）新增2宗確診個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（1日）於電台節目《千禧年代》時表示，今次已是第二宗未有源頭的社區群組感染個案，當局需要再追蹤源頭，以了解相關人士是否有接觸海外回流人士或曾到高危場所，否則難推出針對性的措施。

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何栢良認為當局要留意家居隔離人士及出院確診患者復陽情況，不應「大安旨意」以為這類的人士不會帶來傳播鏈。他又提到家居隔離人士的情況最令人擔心，至於出院的指引是否要提高，他就指相關的安全系數要再提高，出院後或應要求相關病人先留在家中。

至於提到該女患者的工作為負責幫英國入口的包裝食物貼標籤，是否有機會經貨品接觸受感染？何栢良指不能排除當中的傳播機會，因為病毒在冷藏溫度存活時間長，他建議在海外物流公司工作的市民也需要小心。

提到昨日（31日）新確診女患者的工作環境，何栢良指雖然眾人在工作期間有戴上口罩，但同事們仍然會在中午時間除下口罩聚餐。他續指有感染病人的呼吸道病毒含量或不高，但其糞便依然存有病毒，若與患者同用洗手間亦有機會被傳染。

此外，提到限聚令即將到期，他認為限聚令在室內餐飲或飲宴上有作用；若在室外的話，只要市民戴上口罩，限聚令則可以取消。

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責任編輯：郭家穎