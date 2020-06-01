【開心速遞】第894至900集劇情預告　《愛•回家之開心速遞》闖第900集大關

▲ 《愛•回家之開心速遞》

TVB《愛•回家之開心速遞》皇牌劇在6月7日星期日踏入第900集大關！（因節目調動關係，《愛•回家之開心速遞》於6月6日星期六晚暫停播映一集，敬請留意。）

第894集（1/6）

熊家居住的大廈發生鼠患，陳生更染上鼠疫，樹根於是帶領家人和眾街坊推行滅鼠運動，齊心抗疫，終於度過鼠疫最危險的時期。

然而，尚善發現家人、眾街坊及後對防疫工作掉以輕心，遂提醒樹根小心。

樹根發現高小姐、昌叔等果然鬆懈下來，他此時更再次發現鼠蹤。

樹根與家人、街坊們商量對策，詎料他們竟……

樹根堅持嚴厲執行滅鼠行動，若水、城安等人苦不堪言，眾街坊亦埋怨樹根過份緊張。樹根被眾人質疑下，一怒而去……

第895集（2/6）

力士夫婦建議威龍百貨實施會員制，會員可於十四天內享有免費退貨服務，敢威為要勝過大陳而決意推行此計劃。

力蓮發現威龍百貨出現退貨潮，令公司嚴重虧蝕。

力蓮向Jenny追究此事，她卻置身事外，力蓮唯有親自解決問題。

力蓮苦思阻止客人退貨的良策，無意中從瑞輝的說話靈機一觸，想出權宜之計，成功令客人打消退貨的念頭，退貨率立時大跌。

力蓮以為圓滿解決問題之際，詎料Jenny另有對策還以顏色，力蓮遂要再想法子……

第896集（3/6）

香港島大學建校百年，有學生設立網上遊戲，讓學生尋找校內有歷史價值的東西，城安、凌凌等遂想找出有百年歷史的終極寶物。

Bonnie以上世紀20年代的小說家為藍本撰寫劇本，描述其靈魂穿越時空來到現代，Bonnie設法要讓自己投入角色……

Bonnie陪城安尋找終極寶物，又主動跟他到處遊玩，回家後被道德責罵，Bonnie竟出言頂撞道德。

城安及後發現種種蛛絲馬跡，驚覺Bonnie變得反常，像變了另一個人……

第897集（4/6）

樹根與池富在片場常起爭執，恨不得池富不再於片場出現，詎料池富及後真的意外受傷。池富要請假休養，着子孝代他到片場上班。

樹根擔心子孝像池富般跟他作對，及後得悉池家的狀況，終贊成讓他暫代池富之職。子孝尊師重道，對樹根服侍周到，樹根亦樂於使喚子孝辦事。

池富傷癒復工，樹根卻想讓子孝留下來。

《金剛門傳》的劇本外洩，劇組中池富的嫌疑最大，樹根提議讓他暫時停職，由子孝代替他。樹根及後發現洩密真兇，卻想隱瞞真相……

第898集（5/6）

俊華和楊洋行山時暈倒，事後向家聰求助，欲鍛練體魄，誓要偕楊洋走畢情人徑十個景點，集齊印花以換取情花送給她。

家聰着俊華以單車代步上班，俊華卻因太辛苦半途而廢。愛詩建議與家聰同行情人徑，再制訂適合俊華的訓練方案。

家聰自以為有良好體魄，必可輕易走畢全程，詎料……

家聰發現敢威換肝後仍然體魄強健，探悉他每月原來會吃一種秘藥補身，遂與力王合力盜藥，打算把補藥贈予俊華。他及後卻起了私念，內心不斷掙扎……

第900集（7/6）

道德快將六十大壽，雖已屆退休之齡，但健康良好，認為必獲校董會續約。他及後卻意外發現校董東宮夫人私下與袁球老師見面，原來打算提拔他接任校長一職。

道德得容儀開解後釋懷，打算在壽宴上公佈退休之事。道德及後得悉好友退任校長後的狀況，遂想設法謀求合適的工作，好為將來作好準備，怎料……

道德擔心失去校長之職後會變得一無是處，因此意志消沉。

此時，學校突然發生意外事故，道德遂為教職員分配工作，協助學生疏散……