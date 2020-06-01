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【筍盤男友】連詩雅情史多曾戀阿Sa男友　跟前度分手半年被揭征服陳家樂

娛樂 12:03 2020/06/01

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

連詩雅被踢爆與陳家樂相戀。

連詩雅（Shiga）與徐浩結束3年情後，最近被指戀上筍盤男友陳家樂，不過二人對戀情暫未有任何回應。連詩雅出道至今緋聞多多，除了曾認戀曲赤外，曾先後與周柏豪、關楚耀、永安太子爺郭永淳、阿Sa男友石恆聰等傳緋聞，Shiga上一任男友則為拍拖3年的徐浩。

有長腿女神之稱的連詩雅感情生活豐富，她曾被雜誌貼出與前度曲赤的親暱照片，事件更涉及農夫成員陸永的太太，惟Shiga當時承認於16歲時曾與曲赤相戀，並表示不知照片來源但不會追究事件。

【地下情】陳家樂夜訪香閨戀情被揭　跟連詩雅韓國定情低調秘戀

（連詩雅IG圖片）

其後，Shiga與周柏豪、關楚耀及永安太子爺郭永淳等傳緋聞，她於2014年與阿Sa現任男友百億麻雀館太子爺石恆聰相戀一年後分手收場。

2017年，Shiga與富家音樂才子徐浩拍拖，二人相戀之時曾一度傳出她與石恆聰復合的消息，不過石恆聰最終與阿Sa發展，並與Shiga正式「斬纜」。

【筍盤男友】陳家樂逆市斥半億購何文田豪宅　獲老闆楊受成預支首期做業主

連詩雅和陳家樂因合作TVB旅遊節目《12個夏天》而認識。（取自IG）

今年4月，Shiga公布與徐浩分手的消息，二人分手不足半年，Shiga便被踢爆與英皇男神陳家樂秘戀，並已發展了一段時間。

曾與余香凝拍拖近4年的陳家樂出道至今曾與林欣彤和陳瀅傳出緋聞，也承認曾與一位名為「Emily-EY」的11年同居女友相戀。

傲玟7座示範單位飯廳位置。（經濟日報圖片）

拍攝電影《幸運是我》及TVB劇《逆緣》令陳家樂近年人氣急升，頻頻搵真銀，更於逆市置業，與家人以逾5千萬港元入手一個位於何文田傲玟2座一個3房單位，首次榮升業主，名乎其實是「筍盤男友」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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