【降魔的2.0】小馬豪仔聯手與海魔展終極一戰　芷若馬季被困結界穿越到700年前

▲ 海魔Thalassa將於豪仔及小馬正面交鋒。

TVB劇《降魔的2.0》本周踏入結局篇，海魔Thalassa（譚凱琪飾）身份早前已揭盅，並伴隨魔音捲土重來。風獅爺（C君飾）與豪仔（胡鴻鈞飾）心知不妙，在萊斯（鄧佩儀飾）的告知下，眾人發現勞斯（麥凱程飾）自從遇見阿花（海魔的化身）後便失蹤。

上星期劇情講到，啤啤（劉佩玥飾）終還願離開人間，風獅爺發現啤啤是聽到魔音後才靈力大增，他與豪仔對海魔再現感極度擔憂。

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▲ 風獅爺嘗試阻止海魔再傷害人類。（《降魔的2.0》截圖）

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海魔認定小馬是天宇轉世

到本周《降魔的2.0》劇情，小馬（馬國明飾）等眾人將與海魔正式交手。

早前，Thalassa曾因勞斯的劍法與古代降魔人天宇（羅天宇飾）相似，而誤覺他是天宇的轉世，並乘機以魔音誘惑他見面及操控他，令他失去理智，又利用他去降伏豪仔，因而令豪仔魔性大發。

Thalassa向豪仔透露有關天宇的秘密，及後更誤打誤撞下得悉小馬（馬國明飾）同為降魔人，並認定他就是天宇的轉世。

▲ 勞斯已被海魔控制。（《降魔的2.0》截圖）

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芷若天眼被封 與小馬被困海魔結界

小馬因感到靈界將有大事發生，為保車友安全，遂叫停的士探靈團，令為賺錢的眾人不滿。

風獅爺因感到芷若（黃智雯飾）與降魔人天宇的妻子允瑩有相似的遭遇，故不想她再接觸與靈界相關的事情，並封了她的天眼。不過，芷若卻無意間在手袋內發現一條古代手帕，並與允瑩有奇怪感應。

▲ 疑為芷若將發現的古代手帕。（《降魔的2.0》截圖）

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她坐上小馬的車，的士探靈團在隧道口集體消失，小馬有感不妥，決定聯同芷若直搗隧道。

二人被困於Thalassa的幻海結界，在700年前的漁村分別遇上阿花與豪仔。

眾人交手對戰下，Thalassa發現馬季竟不堪一擊。但究竟馬季是否真的就是天宇的轉世？

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