【麻煩租客】堅決不再做業主　曾智華：隨時變租客的奴僕

▲ 曾智華堅決不再做業主，免得隨時變租客的奴僕。

在香港想投資，有N咁多種途徑，我肥碌試過不少，到最後，仍是只選股票及債券（政府的），其他，全無興趣，尤其做私人住宅業主。

不過，小弟無興趣啫，仍有大量投資者有興趣，可能，認為樓價必漲，故可賺升值兼租金。必升？日後再談。

點解我唔想再做業主（以前試過），因為，煩到抽筋！

投資，最方便又輕鬆必選股票，找一隻穩穩陣陣每年有三至五厘利息的，絕不難。同時，一樣有機會賺埋升值。買新樓出租又如何？剛見地產版標題-私宅租金回落，不用一萬元住全新樓盤。舉例，屯門實用面積二百多平方呎全新單位，業主叫價月租9800百元，但買入價就要超過400萬元，連各式使費加基本裝修，當然要四百幾萬，只收得兩厘左右息，有乜吸引？

利潤不吸引其次，對小弟呢類最怕煩的人來說，做業主，分分鐘可能變咗住客的奴僕。因佢可以分分鐘打電話煩你，今日冷氣機唔着、明日爆水渠、後日電掣失靈……總之，乜都煩你一大餐。大佬，我都要搵食，時間亦好值錢，點解要成日服侍你？

若遇到個衰客更頭痛，首先拖租唔交。其次，搬走時搞到間屋「亂葬崗」咁款。一個好好地哋嘅新單位，俾佢住兩年，可能殘到不堪入目。搵人再裝修，又要過十萬元，才可再租出。

賺蠅頭小利而激到自己紮紮跳，完全唔值。反之，買賣股票，乾手淨腳，撳個掣一切已掂，相比之下，做私樓業主，乃極不明智之舉。

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