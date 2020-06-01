【買地投資】美女廚神墨爾本買地建屋　麥潔兒：一般建3000呎大屋連地低至336萬

▲ 美女廚神大方分享在墨爾本買地建屋的5大秘訣，購得具升值潛力的高性價比地皮。

曾擔任《美女廚房》評判、有美女廚神之稱的麥潔兒（Kit Mak），早前在個人Facebook宣佈已於墨爾本買地準備建屋。記者邀得麥潔兒大方分享如何挑選升值潛力較大、而且平靚正的地皮。

麥潔兒接受TOPick訪問表示，早於去年3月，她就已有買地建屋的念頭：「早於上年的3月見到Facebook有很多澳洲樓盤，不以為意之間去到一個展銷會，關於布里斯本的Land & House。」

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▲ 上年她到布里斯本短暫停留實地考察。（相片：受訪者FB）

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當時她對澳洲樓宇毫無概念，於是上年10月決定到布里斯本親自看看。她住在布里斯本10日後，再到墨爾本住多兩星期。扑鎚決定在哪裏買地之前，她都非常謹慎，盡量在不同城巿居住，了解該地的生活。「每天盡量看樓盤，前前後後去了3次澳洲，每次留兩星期看樓和體驗那區生活。」最後她決定選擇墨爾本為目標。

買地加建屋336萬港元起

對於想到澳洲投資房地產的人士，Kit Mak認為，選擇哪類房地產視乎個人生活需要及投資而定：「澳洲的樓分為Apartment、Townhouse 、和我現在選的買地起屋Land & House，價錢也因不同的省份和地區有別。」

▲ 最終她在墨爾本近郊格林韋爾（Greenvale）買地建屋作投資用途。（相片：受訪者FB）

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最後她選擇了投資Land & House：「因為我很喜歡買地這個概念，香港小市民沒有可能買地，在澳洲可以實現到，而且空間大，廚房可以起得好大好靚，令我好着迷。」

她以墨爾本的Land & House為例，地價加屋價在不同的區域可以由50萬澳元（約258萬港元）至200萬（約1,032萬港元）不等，屋的實用面積由1,500呎至超過5,000呎。

「我買的地約1,100至1,200澳元（約5,678至6,195港元）／每平方米。, 舉個例，一塊300平方米的地（即3,000平方呎）約35萬澳元（約181萬港元）左右，足夠起一個4房2廁所2車位的單層獨立屋，建築費約30萬澳元（約155萬港元），即地加屋合共65萬澳元（約336萬港元）。但當然要視乎你怎樣起，單層或複式。」

▲ Kit Mak買的地約1,100至1,200澳元（約5,678至6,195港元）每平方米。（相片：受訪者提供）

不過，Kit Mak特別提醒投資人士，外國人買在澳洲買樓需付13.5%印花稅，還有其他如地稅（買地的話）或管理費（買公寓的話），交易時的律師費及FIRB （Foreign Investment Review Board fee) ，還有賣物業時的Capital gain Tax，這些在買地時律師和買賣經紀會清楚跟買家說明。

5大因素預估升值潛力

作為一個謹慎又勤力的投資者，Kit Mak在半年前已開始密密到墨爾本蒐集資料，比較不同地方價錢、地段的升值潛力、交通及設施等，她也不吝嗇分享她的一套獨家投資心得。

▲ 地皮帶有湖景景觀不俗。（相片：受訪者提供）

她指：「我主要策略是睇得多，靚區貴區遠區新區，什麼也睇。因越看得多越有感覺，也越來越知道自己要甚麼。也要認識當地嘅朋友，再問他們那一區好住，治安如何。最重要是，看看那區有沒有好學校，醫療，交通（火車和其他公共交通工具）休閒及購物（如超市、餐廳、sport Center, Park)，是否在市中心25至30公里內。如果齊5個因素，那就是一塊好的地，有一定的價值及升值潛力。」

澳洲地皮愈來愈值錢，網友紛紛羨慕她可在澳洲買到平靚正的地皮。正所謂天道酬勤，她認為只要努力去搵，一樣可以找到又大又平，同時有齊上述5個因素的靚地皮。

▲ Kit Mak在半年前已開始密密到墨爾本蒐集資料。（相片：受訪者FB）

選未發展卻方便的新地

除了配套上的因素，她認為還要考慮地皮升值潛力：「我着重地皮本身嘅升值潛力，看了過去10年research，如果一塊好的地升值潛力一年可以去到5%至8%。而且我會選隔壁區域發展好、俱備有5個因素但本身未發展的新地。地又未貴，卻又方便有齊生活所需，升值潛力會大點。」她預計，新屋建成後租務回報約4%。

▲ 與丈夫在情人節放閃。（相片：受訪者FB）

近年她成立了自家品牌「麥籽」，以兼備美味及健康的手工製食物作主打，廣獲好評。被問及是否有意移民時，她似乎仍未有此打算：「我現在都要專心打理麥籽生意，之後的事之後再算。我覺得喺一個岩嘅時機為自己投資多一個出路。」

▲ 成立自家品牌「麥籽」，以兼備美味及健康的手工製食物作主打。（相片：受訪者FB）

人生並不急於選擇，但最重要的，還是可以有選擇。Kit Mak將會在今個星期三（6月3日）晚上9:30在個人Facebook專頁開Live，與大家分享這半年到墨爾本買地的故事，有興趣人士不要錯過！

記者：陸明敏