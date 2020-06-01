柴九四奶奶難得再碰頭　黎耀祥鄧萃雯製愛心飯盒助基層獻愛心

▲ 「柴九」黎耀祥「四奶奶」鄧萃雯是入得廚房出得片場的最佳拍檔。

柴九和四奶奶難得再碰頭！黎耀祥、鄧萃雯、余安安、凌文龍均擔任「有福同港‧有飯同享」星級大廚，設計菜式、煮飯、包飯盒外，並親身派送到基層人士。他們關心失業及低收入基層人士，期望更多有心人捐款，讓派發愛心飯盒項目去到更多有需要的人手上，讓大家有飯同享，同時希望透過愛心行動，購買飯盒幫助食肆，保基層員工就業。



鄧萃雯分享說︰「好高興今次有機會同祥仔一齊做福幼基金會『有福同港‧有飯同享』煮食兼派送愛心飯盒，是好有意義嘅活動。雖然煮東西我不是最拿手，但通過這麼微薄的力量，這些飯盒就帶著無比愛心，我們做的每個步驟，都將份祝福加在個飯盒，希望能呼籲更多有心人支持。」

▲ 鄧萃雯、黎耀祥把飯盒派送到基層家庭，出心出力。

黎耀祥也認同︰「其實我都參加過很多不同類型的慈善活動，要落廚煮飯再送埋飯盒給有需要嘅朋友都是第一次，這體驗好踏實又好實際。最重要我們能力可以做到的，對他們的關心可以表達出來，藉著福幼基金會這個活動，可以讓更多人知道，做善事要群策群力，希望大家多多捐款支持，讓大家有飯同享，同時幫到食肆基層員工就業。」

▲ 余安安帶領凌文龍炮製「香煎雞扒配洋蔥汁」，色香味俱全。

余安安有感而發︰「這個疫情帶給很多朋友生活上有點困難，但就算沒有疫情，人與人之間的關懷都很重要，特別是對基層及老人家，不只是一個飯盒，而是那份愛心，希望大家能夠付出多一點，今次有機會參與福幼基金會這個慈善活動，當然要拉埋契仔文龍一齊去幫手，我們都感到十分開心，能夠付出是一種福氣。」



凌文龍於活動後分享︰「派一個飯盒雖然不是太大的付出，但它代表著一種關懷和慰問。尤其在這個艱難時期，很多失業朋友需要幫助，我可以出一分力，我覺得好有意義好開心。」