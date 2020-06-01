羅致光親自推薦何啟明擔任副局長　勞福局新任副局長：著重改善現時失業問題

▲ 勞工及福利局局長羅致光（左）、 副局長何啟明。（馮漢柱攝）

港府上周六（5月30日）公布委任工聯會立法會議員何啟明為勞工及福利局副局長，局長羅致光與何啟明今日（1日）一同會見傳媒，他表示，雖然現時政府這個「熱廚房」的溫度相當高，但相信有心為香港政府工作的人，大有人在，最重要是進入政府的人，要對政治的工作有興趣。

他續指，何啟明有以上的條件，對政策和政治有一定認識，有長期工會、地區工作經驗，對勞福局的工作很有幫助。羅致光又指，推動勞工政策與立法會工作有關，相信何啟明於立法會的經驗是很重要的資產，又指委任何啟明是由他選擇。

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何啟明表示，很高興成為問責團隊的一分子，為香港打工仔和市民做事，對立法會、工聯會同事感到有點不捨，會在新的工作崗位為市民謀利，特別著重怎樣面對現時失業問題，和如何改善市民的生活，與勞福局同事做好工作，令市民的生活質素可以不斷提升。

他又說，每人都有不擅長的地方，會將自己工會、打工仔的問題和關注帶入局內討論，但整體政策不會由一個人決定，會由整個團隊決定，加上局長對福利特別上手和有經驗，相信可以取長補短，對勞福政策更完善。

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責任編輯：陳子謙