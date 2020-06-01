【男神爸爸】罕有晒產房照首張全家福曝光　男神吳彥祖賀女兒7歲生日︰你改變了我

▲ 吳彥祖女兒7歲生日，男神罕有晒出產房照，記錄女兒出生的一刻。

45歲男神吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.結婚10周年，育有一名7歲女兒吳斐然（Raven）。一直以來，吳彥祖對女兒的樣貌十分保護，絕少公開一家三口合照。轉眼間Raven昨日（31日）7歲生日，錫女兒錫到燶的吳彥祖罕有在IG晒出女兒出生的一刻，將一家三口首張全家福曝光。

男神爸爸吳彥祖的女兒Raven於5月30日生日，昨日吳彥祖在IG貼出產房照，從相片中可見，一臉慈父樣的吳彥祖托著B女Raven，身後就是太太Lisa S.開刀產女後一刻，Raven出生時重近8磅。吳彥祖留言慨嘆女兒成長太快，

7年前你進入我的生活，永遠改變了我。我的小Raven生日快樂，你成長得太快了！

▲ 吳彥祖親自湊女返學放學，出入管接管送。（吳彥祖IG圖片）

母親節公開女兒近照

一家三口現時定居美國，有網民曾影到吳彥祖親自接女兒返學放學，與女兒感情很好。隨著女兒成長，吳彥祖樂於分享女兒的近照，最新一張是上月母親節時，吳彥祖帶家人到吳媽媽的墓地拜祭，他在微博公開了一家人的相片，令Raven的靚樣曝光，外形高挑遺傳了父母。

▲ 吳彥祖與太太Lisa S.10年前在南非舉行婚禮。（吳彥祖IG圖片）

兩個月前，吳彥祖亦於IG貼出10年前跟Lisa S.於南非舉行婚禮的照片，並以英文發表愛妻宣言，感恩兩人的愛情已長達18年，成為夫妻10年。

感謝你成為我的伴侶、我的光明、我的最好朋友，最重要是成為我們家小伙子的好媽媽，我愛你寶貝！

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責任編輯︰林綺玲