【港區國安法】譚惠珠：停止立法無可能　國家安全是全國事港人需少數服從多數

▲ （經濟日報資料圖片）

全國人大日前通過「港區國安法」草案，基本法委員會副主任譚惠珠直言，目前無人能夠提供具體條文，認為如對相關法例條文有意見，應盡快返透過人民網提出；又強調日後市民仍可出席合法遊行、集會，惟如有人改變活動性質，或有人叫「結束一黨專政」口號，會呼籲市民離開。

基本法委員會副主任譚惠珠今早接受港台《千禧年代》訪問時提到，人大常委會到目前為止沒有提供過「港區國安法」文本，亦無透露過消息，自己所知道的資料同其他市民一樣，都是從內地和香港報章接收資訊。

她又指，人大常委會最快會於今個月開會通過法案，目前沒有人能夠提供具體條文，市民如果對相關法例條文有意見或憂慮，先不要理會具體條文，應盡快到人民網提出；相反如提出希望停止立法工作，認為是無可能的事，國家安全是全國的事，港人需要少數服從多數。

她又強調全國人大已經通過授權人大常委會制定「港區國安法」，形容是保護全國14億人民的法律，因此不會不立法。她稱，自己未看到具體條文的草案前不會發表意見，現時最重要是市民的意見。

被問及六四燭光晚會叫「結束一黨專政」口號會否違反「港區國安法」，譚惠珠認為今年六四仍受限聚令限制，一定不用擔心，往後情況則再視乎實際條文，重申市民可以出席合法遊行、集會，但如果有人改變活動性質，包括出現暴力事件或有人叫「結束一黨專政」口號，會呼籲市民離開，形容「君子不立危牆之下」。

對於美國或制裁參與削弱香港自治的中國及香港官員，譚惠珠自言兩袖清風，對方要制裁便制裁，批評美國現時亦出動國民警衛軍應對當地的示威者是雙重標準。

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責任編輯：陳正怡