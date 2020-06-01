【育兒心得】新抱再度懷孕卻無半點喜悅感　開明奶奶：養不難教最難

▲ 老一輩開枝散葉的思想慢慢改變。

靚嫲嫲這天眉頭深鎖，心事重重，有別於向來樂天愛笑的本性。

「唉！啲後生都唔知點諗嘅。」靚嫲嫲是個態度開明的長輩，她與兒子和媳婦同住，幫忙照顧小孫兒，一家樂融融，從來沒有聽過她和家人有任何齟齬，究竟因何事困擾？

「唉！我新抱有咗三個月BB。」原來是喜訊，但嫲嫲的語調卻丁點兒也沒見喜悅。「孫仔才剛滿兩歲，咁快又有BB，依家乜嘢時勢呀，疫情都未過，政治又唔穩定……」她一輪嘴數落心底的擔憂。「呢個時勢仲話要這個女湊成『好』字，你話我個新抱係咪好天真？」

傳統以來，爺爺嫲嫲的一輩都是樂見子女開枝散葉、兒孫滿堂的，沒料到時移世易，現代人想法已不再一樣，願意生B的人竟被視為勇氣可嘉，又或被貶為想得太天真。

無獨有偶，兩個兒子都曾揶揄我這個媽媽：「媽，你是煲劇煲上腦嗎？結婚生仔呢啲嘢只有睇劇至有，我哋兩個都無打算生仔，既然唔生B又何須結婚呢，你死咗條心吧！」

所以我心裏早有譜，老早已將情感投放於小孫兒身上，那是兒子寵愛的小狗。

「養不是困難，教才是最難呀，依家個世界咁複雜，你話點教啲孫呀？」靚嫲嫲續說。

畢竟小孩是上天賦予我們的寶貴禮物，縱使是陰霾密布，盡責的爸媽也該竭力授予他們禮義廉恥的根基教育。保護孩子，避開歪理的污染！

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